Dieses Elektroauto ist ein echtes Highlight für Kia

Kia könnte für die Zukunft einen EV7 geplant haben, dessen Bezeichnung man für einen elektrischen Stinger aufgehoben hat. Heute hat man den Kia Vision Meta Turismo auf der Mailänder Designwoche gezeigt – nannte aber keine Details.

Das Konzeptauto wird dort neben den anderen Elektroautos von Kia zu sehen sein und in der Pressemitteilung gibt es nur Träumereien von der Zukunft. Eckdaten sind nicht vorhanden, es geht um das Design und eine Vision für die Zukunft von Kia.

Dieses Elektroauto wurde letztes Jahr als „Die Zukunft der Mobilität“ gezeigt und Anfang des Jahres wurde bekannt, dass es ein Vorzeigemodell werden soll. Aber es bleibt bei jeder Ankündigung vage und Kia hebt hier immer nur das Design hervor.

Was man jedenfalls sagen kann: Es ist eine Preview für das Design von Kia, wie es in Zukunft aussehen wird. In etwa, denn das hier ist noch kein Serienfahrzeug. Auf den ersten Blick gefällt mir die Optik, mal schauen, was vom Konzept übrig bleibt.