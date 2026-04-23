Update für die PS5: Das steckt in Version 13.2

Sony verteilt ab sofort ein Update für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro, es handelt sich dabei um Version 13.2, wenn man es ganz genau nimmt, um Version 26.03-13.20.00. Und wir haben einen Changelog, der zwei Neuerungen nennt:

Wir haben mehr Emojis hinzugefügt, die du für Nachrichtenreaktionen verwenden kannst.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Es ist also kein großes Update, wie letzten Monat, diese gibt es nur zweimal im Jahr, aber es sind zwei Dinge dabei und nicht nur Optimierungen. Schaut direkt auf eurer PS5 (Pro) vorbei, die neue Firmware sollte dort ab sofort verfügbar sein.