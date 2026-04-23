Samsung plant endlich größeres QD-OLED-Display für TVs

Samsung bietet mittlerweile eine große Auswahl an OLED TVs an, setzt dabei aber nicht nur auf die hauseigenen QD-OLED-Displays von Samsung Display. Vor allem im oberen Preissegment muss man auf LG zurückgreifen, denn das eigene Panel gab es bisher nur mit 77 Zoll. Doch eine neue Größe könnte schon bald folgen.

Bei einer Zulassungsbehörde wurde jetzt erstmals ein QD-OLED-Panel mit 83 Zoll entdeckt, was Samsung so bisher noch nicht offiziell angekündigt hat. Und es gibt auch noch keinen Partner von Samsung Display, der einen TV mit QD-OLED in der Größe gezeigt hat. Die Frage ist also, ob das neue Panel noch 2026 starten wird.

Zwei Optionen: Samsung hatte diesen Schritt für 2026 und die neuen TVs geplant, daher wurde das Panel schon zertifiziert, aber es klappte doch nicht. Oder es ist ein Schritt, der noch kommt oder für das Lineup für 2027 ansteht. Gerüchte haben es schon häufiger angedeutet, spätestens 2027 dürften die 83 Zoll also kommen.