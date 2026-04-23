Tesla überrascht mit hoher Nachfrage nach Elektroautos aus Deutschland

Das Tief bei Tesla scheint vorbei zu sein und die Nachfrage nach dem Model Y ist wieder auf einem sehr hohen Niveau angekommen. Das sieht man auch an den höheren Preisen, denn Tesla hat einige Versionen um 1.000 Euro teurer gemacht.

Apropos 1.000, so viele neue Stellen möchte Tesla bis Ende Juni in Grünheide neu schaffen, wie man der dpa mitgeteilt hat, denn die Produktion soll im dritten Quartal um ca. 20 Prozent gesteigert werden. Das sei die Folge der höheren Nachfrage.

Freut mich für den deutschen Standort und die Elektromobilität in Europa, Tesla scheint hier also, wie die anderen Marken es seit einigen Wochen tun, von einem Aufschwung der Elektroautos zu profitieren. Mal schauen, ob dann irgendwann auch ein zweites Modell nach Deutschland kommt, bisher ist es ja nur das Model Y.