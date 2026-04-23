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Volkswagen geht neue Wege beim Elektroantrieb

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Volkswagen baut sein Angebot an „elektrifizierten“ Versionen aus und bringt neben einem milden Hybriden (zu erkennen am eTSI) und Plug-in-Hybriden (zu erkennen an eHybrid) noch in diesem Jahr erstmals einen Vollhybriden auf den Markt.

Dieser bekommt einfach nur die Bezeichnung „Hybrid“ und im Vergleich zum milden Hybriden ist der elektrische Anteil größer und somit der Verbrauch beim Fahren geringer. Den Anfang machen der VW Golf und VW T-Roc in Q4 2026.

Beim Fahren kann man zwischen „Eco“, „Comfort“ und „Sport“ wählen, es gibt zwei E-Maschinen, eine Hochvoltbatterie (wurde von Volkswagen so konzipiert) und den Turbobenziner. Weitere Details zu den beiden Modellen werden später folgen.

  • Antrieb per E-Maschine – Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten allein per
    E-Maschine, der TSI ist abgeschaltet.
  • Serieller Antrieb – E-Maschine plus Generator: Fahren per E-Maschine. Der TSI ist aktiv aber abgekoppelt, um in einem optimalen Betriebsfenster über einen Generator Energie für die E-Maschine zu erzeugen und damit die elektrische Reichweite zu verlängern.
  • Paralleler Antrieb – Benziner und E-Maschine – der TSI ist ab ca. 60 km/h auf Landstraßen und Autobahnen als primärer Antrieb aktiv; die E-Maschine unterstützt den Turbomotor, etwa als Booster beim Beschleunigen.

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23. April 2026 | Jetzt lesen →

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