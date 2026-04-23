Volkswagen geht neue Wege beim Elektroantrieb

Volkswagen baut sein Angebot an „elektrifizierten“ Versionen aus und bringt neben einem milden Hybriden (zu erkennen am eTSI) und Plug-in-Hybriden (zu erkennen an eHybrid) noch in diesem Jahr erstmals einen Vollhybriden auf den Markt.

Dieser bekommt einfach nur die Bezeichnung „Hybrid“ und im Vergleich zum milden Hybriden ist der elektrische Anteil größer und somit der Verbrauch beim Fahren geringer. Den Anfang machen der VW Golf und VW T-Roc in Q4 2026.

Beim Fahren kann man zwischen „Eco“, „Comfort“ und „Sport“ wählen, es gibt zwei E-Maschinen, eine Hochvoltbatterie (wurde von Volkswagen so konzipiert) und den Turbobenziner. Weitere Details zu den beiden Modellen werden später folgen.