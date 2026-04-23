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Amazon startet die „Tech Week“ – 7 Tage Technikangebote

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Amazon hat die „Tech Week“ ins Leben gerufen. Der Onlinehändler verspricht dabei sieben Tage lang hohe Rabatte auf zahlreiche Technikprodukte.

Die Aktionsartikel stammen dabei ganz allgemein aus dem Technikbereich, dazu gehören auch Zubehör wie Kabel, SD-Karten oder auch Technik aus dem Gesundheitsbereich und dem Haushalt. Auch wenn die „Tech Week“ offiziell von Razer präsentiert wird, gibt es selbstverständlich auch Produkte anderer Hersteller unter den Angeboten.

Je nach Produkt sind bis zu 70 Prozent Preisnachlass möglich, freilich immer im Vergleich zur UVP betrachtet. Die meisten Preisnachlässe rangieren allerdings im Bereich zwischen 30 und 50 Prozent. Einen Preisvergleich sollte man vor einem Kauf wie üblich durchführen.

Zur Tech Week bei Amazon →

Als allgemeine Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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