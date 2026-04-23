Das Ende der WhatsApp-Avatare hat begonnen

WhatsApp beendet die Erstellung neuer Avatare und entfernt die Funktion schrittweise aus der App.

Laut eines aktualisierten FAQ-Eintrags können Nutzer keine neuen Avatare mehr erstellen. Auch das Bearbeiten soll bald deaktiviert werden. Bestehende Avatare bleiben vorerst erhalten, eine Löschung ist jedoch endgültig und nicht rückgängig zu machen.

WhatsApp Avatar-Funktion vor dem Aus

Vorhandene Avatar-Sticker bleiben über die Emoji-Auswahl in Chats nutzbar. Auch soziale Avatar-Sticker sowie Reaktionen in Statusmeldungen funktionieren weiter, sofern Kontakte bereits Avatare besitzen.

Sticker in Chats weiterhin abrufbar

Reaktionen auf Status weiterhin möglich

Funktion abhängig von bestehenden Avataren

Ich habe den Eindruck, dass WhatsApp Funktionen entfernt, die sich kaum durchgesetzt haben, und die App stärker auf Kernfunktionen sowie neue Monetarisierungsmöglichkeiten ausrichtet. Da ich die Avatare selbst auch komplett überflüssig fand, kann ich diesen Schritt durchaus nachvollziehen.