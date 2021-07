Astro Bot: Neues „3D Action Spiel“ für die PlayStation 5 in Planung?

Die Tech-Demo „Astro’s Playroom“ für die PlayStation 5 mag sehr kurz sein, aber sie ist für mich eines der besten Spiele und ich hatte in der kurzen Zeit viel Spaß mit dem kleinen Astro Bot (und man lernt den PS5-Controller besser kennen).

Astro Bot: Kommt ein vollwertiger Titel?

Anfang des Jahres wurde das kleine Studio aus Japan komplett neu aufgestellt und in „Team ASOBI“ umbenannt. Dann folgte ein neues Logo, in dem man sogar den Astro Bot sieht und es wurde spekuliert, ob ein neues Spiel in Planung ist.

Das ist es, denn Team ASOBI hat eine neue Stelle für einen „Game Designer“ in Japan ausgeschrieben und man möchte ein „3D Action Spiel“ mit „Humor“ und „Tempo“ entwickeln. Das würde wirklich gut zu Astro Bot passen.

Vor der Tech-Demo für die PlayStation 5 gab es übriges schon einen vollwertigen VR-Titel, daher wäre das auch nicht ausgeschlossen. Immerhin soll es Ende 2022 ein komplett neues VR-Headset für die Sony PlayStation 5 geben.

Was auch immer geplant ist, das Team hat abgeliefert und ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren einen vollwertigen Jump’n’Run-Titel für die PlayStation 5 sehen werden. Die Tech-Demo für die PS5 hatte für mich die Qualität eines (kurzen) Mario-Spiels von Nintendo, daher freue ich mich, dass sich das nun andeutet.

