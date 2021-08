Neues Astro Bot? Team ASOBI plant etwas Großes für die PlayStation 5

Sony hat dem „Japan Studio“ zum Start ins neue Jahr einen eigenen Namen spendiert und später auch ein neues Logo gezeigt. Das Studio nennt sich jetzt „Team ASOBI“ und es sucht bereits aktiv nach Verstärkung.

Was ist geplant? Das wissen wir noch nicht, aber das nächste Projekt soll das bisher größte Projekt des Studios sein. Das hat man auf der neuen Webseite von Team ASOBI verraten, die online ging und das Studio vorstellt.

We are a new and dynamic PlayStation Studio based in vibrant Tokyo, Japan. We create top-quality games for players of all ages on PlayStation. Our latest work are the critically acclaimed ASTRO BOT: Rescue Mission for Playstation VR and ASTRO’s PLAYROOM for PlayStation 5. We’re currently hard at work on our most ambitious game yet!