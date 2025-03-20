Aus für discoTEL & DeutschlandSIM

Tarife

Die Neukundenvermarktung für die Mobilfunkmarken discoTEL und DeutschlandSIM wird am heutigen Donnerstag, den 20. März 2025 ab ca. 11:00 Uhr eingestellt.

Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt keine Neuverträge mehr über diese Plattformen abgeschlossen werden können. Bestandskunden sind von der Umstellung nicht betroffen. Sie können sich wie gewohnt in ihre persönliche Servicewelt einloggen und dort ihre Verträge verwalten.

DiscoTEL und DeutschlandSIM sind Marken der Drillisch Online GmbH (gehört zu 1&1). Drillisch bietet noch viele weitere Mobilfunkmarken an, sodass Kunden Alternativen mit ähnlich gelagerten Tarifen problemlos finden dürften.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.


  1. Max 🔱
    sagt am

    Also unter „Aus für…“ stelle ich mir die Einstellung der Marken vor.

    Antworten

