Automobilclub startet Elektroauto-Abschleppservice zur nächsten Ladesäule

Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Automobilclub, führt zum 1. Januar 2025 neue Leistungen in seinen Tarifen ACE Classic, ACE Comfort und ACE Comfort+ ein. Der jährliche Clubbeitrag erhöht sich im Gegenzug je nach Tarif um 10 bis 20 Euro.

Damit reagiert der Club auf die veränderten Mobilitätsbedürfnisse seiner Mitglieder. Die Erweiterungen betreffen unter anderem die Pannenhilfe, die nun auch Falschbetankung abdeckt, sowie spezielle Leistungen für Elektroautos. Dazu heißt es:

[…] Zudem umfasst die Pannenhilfe des ACE, der die Elektromobilität als eines seiner Kernthemen definiert hat, ab 2025 auch das Abschleppen eines Elektroautos zur nächsten öffentlichen Ladesäule – etwa, wenn der Fahr-Akku leer oder die Ladesäule defekt ist und hierdurch die nächste nicht mehr angefahren werden kann. Das gilt im ganzen Bundesgebiet und für alle ACE-Mitglieder. Dem ACE ist es ein Anliegen, Autofahrerinnen und Autofahrern die Angst zu nehmen, mit dem E-Auto liegenzubleiben.

Erwähnenswert sind auch die Verbesserungen bei Mietwagen- und Übernachtungskosten. Ab 2025 entfällt die Begrenzung der Mietwagenkosten im Inland und Mitglieder können ohne Zuzahlung ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Fahrzeug erhalten. Auch im Ausland übernimmt der ACE höhere Kosten. Darüber hinaus profitieren Mitglieder von neuen Clubhilfen, etwa bei Schäden durch Tierbisse oder Elementarschäden wie Starkregen und Hagel.

Langjährige Mitglieder werden mit einem Treuebonus belohnt, der Vorteile wie erhöhte Leistungen bietet. Für die Tarife ACE Comfort und ACE Comfort+ gibt es zusätzliche Schutzmaßnahmen, darunter den ACE HomeAssist-Schutzbrief für Haustüröffnung und Wespennester-Entfernung. Auch die Mobilitätshilfen für die Nutzung von Taxis und öffentlichen Verkehrsmitteln werden erweitert.

