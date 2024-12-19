Mobilität

Automobilclub startet Elektroauto-Abschleppservice zur nächsten Ladesäule

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Bmw Elektro Auto Laden

Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Automobilclub, führt zum 1. Januar 2025 neue Leistungen in seinen Tarifen ACE Classic, ACE Comfort und ACE Comfort+ ein. Der jährliche Clubbeitrag erhöht sich im Gegenzug je nach Tarif um 10 bis 20 Euro.

Damit reagiert der Club auf die veränderten Mobilitätsbedürfnisse seiner Mitglieder. Die Erweiterungen betreffen unter anderem die Pannenhilfe, die nun auch Falschbetankung abdeckt, sowie spezielle Leistungen für Elektroautos. Dazu heißt es:

[…] Zudem umfasst die Pannenhilfe des ACE, der die Elektromobilität als eines seiner Kernthemen definiert hat, ab 2025 auch das Abschleppen eines Elektroautos zur nächsten öffentlichen Ladesäule – etwa, wenn der Fahr-Akku leer oder die Ladesäule defekt ist und hierdurch die nächste nicht mehr angefahren werden kann. Das gilt im ganzen Bundesgebiet und für alle ACE-Mitglieder. Dem ACE ist es ein Anliegen, Autofahrerinnen und Autofahrern die Angst zu nehmen, mit dem E-Auto liegenzubleiben.

Erwähnenswert sind auch die Verbesserungen bei Mietwagen- und Übernachtungskosten. Ab 2025 entfällt die Begrenzung der Mietwagenkosten im Inland und Mitglieder können ohne Zuzahlung ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Fahrzeug erhalten. Auch im Ausland übernimmt der ACE höhere Kosten. Darüber hinaus profitieren Mitglieder von neuen Clubhilfen, etwa bei Schäden durch Tierbisse oder Elementarschäden wie Starkregen und Hagel.

Langjährige Mitglieder werden mit einem Treuebonus belohnt, der Vorteile wie erhöhte Leistungen bietet. Für die Tarife ACE Comfort und ACE Comfort+ gibt es zusätzliche Schutzmaßnahmen, darunter den ACE HomeAssist-Schutzbrief für Haustüröffnung und Wespennester-Entfernung. Auch die Mobilitätshilfen für die Nutzung von Taxis und öffentlichen Verkehrsmitteln werden erweitert.

Weitere Informationen


Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Chris 🪴
    sagt am

    Also werden Kosten für E-Fahrer auf alle umgelegt. Sehr unfair.

    Antworten
  2. Sebastian 🌟
    sagt am

    Übrigens: Ein leerer Akku ist wie ein leerer Tank laut Polizei eine „vermeidbare Verkehrsbehinderung“ und wird deshalb auf Kraftfahrtstraßen und der Autobahn mit 70€ und 1 Punkt geahndet.

    Antworten
    1. Betze 🏅
      sagt am zu Sebastian ⇡

      Gut aber das wird wohl kaum einem passieren, außer er ist Sau blöd. Was dagegen passieren kann ist, dass die mit 3% angefahrene Säule nicht funktioniert. Zumindest in Deutschland.

      Antworten
      1. Gast 🎖
        sagt am zu Betze ⇡

        Ist uns jetzt nach knapp einem Jahr zum ersten Mal passiert. Bisher in der Nachbarschaft nie Proleme gehabt. Jetzt den Akku richtig leer gefahren, alle AC Säulen belegt, die beiden einzig freien sind seit Wochen fertig gestellt, aber noch nicht in Dienst, DC nur bei Aral frei, die aber mal wieder streiken (schätze die Verfügbarkeit auf höchstens 80%), also auf zu schwedischen Möbelhaus: alle Säulen leer, weil out of order. Again.
        Tja…

        Dann mit 2% geparkt und irgendwann abends an eine freie Säule. Erstes Mal passiert, macht aber so keinen Bock, wenn man das Gefühl hat, das die Anbieter keinen Bock haben.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Automobilclub startet Elektroauto-Abschleppservice zur nächsten Ladesäule
Weitere Neuigkeiten
7 vs. Wild Amazonas: Prime Video zeigt den Trailer zu Staffel 5
in Unterhaltung
Congstar
Congstar reduziert Starterpaket für Prepaid Allnet Flat
in Tarife
Sparkasse
S-pushTAN: Sparkassen nutzen Online-Ausweisfunktion
in Fintech
Motorola springt auf den Trend der dünnen Smartphones auf
in Smartphones
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple iOS 26.1 bekommt wohl große Änderung für Smartwatches
in Firmware und OS
Mercedes plant elektrische A-Klasse für 2028
in Mobilität
Disney+ wird teurer: Neue Preise kommen bald
in Dienste
PlayStation Studios mit dabei: Sony kündigt Event für Mittwoch an
in Gaming
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis – nur noch bis Ende September
in Tarife | Update
Sim24
sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
in Tarife