Avis startet flexibles Auto-Abo

Avis, ein Anbieter von Mobilitätslösungen, will den Mietwagenmarkt mit seinem neuen flexiblen Auto-Abo-Service „Avis Switch“ verändern.

Das Angebot richtet sich an Kunden, die schnell und unkompliziert ein Fahrzeug für mindestens einen Monat benötigen. Mit Avis Switch können Kunden ihr Auto online auswählen und buchen, ohne sich über versteckte Gebühren Gedanken machen zu müssen, so das Unternehmen.

Zum „Rundum-Sorglos-Paket“ gehören eine transparente Preisstruktur und die kurzfristige Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Der Buchungsprozess läuft komplett digital und die Fahrzeuge können auf Wunsch auch direkt zum Kunden geliefert werden.

Kunden können zwischen verschiedenen Paketen wählen, die unterschiedliche Freikilometer, Zusatzfahrer und Schutzoptionen bieten. Das Plus-Paket kostet 149 Euro im Monat, das Premium-Paket 249 Euro, wobei letzteres zusätzliche Vorteile wie erweiterte Pannenhilfe und grenzüberschreitende Fahrten bietet. Im Detail:

  • Das Plus Paket kostet 149 Euro pro Monat und umfasst 1.500 Freikilometer im Monat, einen kostenlosen Zusatzfahrer sowie einen reduzierten Selbstbehalt in einem Schadensfall von 1.000 Euro.
  • Das Premium Paket beläuft sich auf 249 Euro pro Monat und beinhaltet alle Leistungen des Plus Pakets. Darüber hinaus erwartet Kunden ein Upgrade zu 2.000 Freikilometern pro Monat, zwei kostenlose Zusatzfahrer, ein reduzierter Selbstbehalt in einem Schadensfall von 500 Euro, erweiterte Pannenhilfe sowie kostenlose grenzüberschreitende Fahrten.

Zu bedenken gilt: In beiden Paketen sind die Kosten für das jeweilige Fahrzeug noch nicht enthalten. Es sind Servicepakete, die das klassische Mietfahrzeug zu einem Auto-Abo machen. Man muss diese Servicepakete allerdings nicht dazu buchen.

Avis Switch wird zunächst an 23 Stationen in Deutschland verfügbar sein, darunter in Großstädten wie Berlin, Hamburg und München. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf der offiziellen Website.


  1. Chris. 🌟
    sagt am

    und was sagt switchh / der HVV dazu? Achja, Pest und Cholera…

    Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    „Zu bedenken gilt: In beiden Paketen sind die Kosten für das jeweilige Fahrzeug noch nicht enthalten. Es sind Servicepakete, die das klassische Mietfahrzeug zu einem Auto-Abo machen. Man muss diese Servicepakete allerdings nicht dazu buchen“

    Einfach herrlich, welcher BWLer denkt sich so einen Quatsch aus? Gott lass bitte Hirn regnen

    Antworten
  3. Horsti ☀️
    sagt am

    Ich dachte ja erst, das klingt echt günstig. Aber da sind die Kosten für das Fahrzeug selbst ja noch gar nicht mit drin :D

    Antworten

