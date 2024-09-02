AVM bringt neue FRITZ!Box 4050 an den Start

AVM erweitert das Portfolio der Router mit einem Nachfolger für die FRITZ!Box 4040, denn „ab sofort“ gibt es die neue FRITZ!Box 4050 im Handel. Der Preis liegt bei einer UVP von 139 Euro zum Marktstart, was zeigt, wo sich diese einordnet.

Die 4000er-Reihe ist die günstige Einsteiger-Reihe von AVM, die FRITZ!Box 4050 ist also die neue Basis, eine 3000er-Reihe gibt es nicht. Man muss hier also nicht nur auf Wi-Fi 7, sondern leider auch noch auf Wi-Fi 6E als Standard verzichten.

Die 4040 startete übrigens eine Ecke günstiger und ist mittlerweile bei unter 100 Euro gelandet, die ist allerdings noch mit Wi-Fi 5 unterwegs. Weitere Details zur FRITZ!Box 4050 gibt es bei AVM, bei Händlern habe ich sie noch nicht gefunden.

FRITZ!Box 4050 Highlights laut AVM

Dualband-Router für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Ideal für den Anschluss am Glasfasermodem

Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2.400 MBit/s bei 5 GHz und bis zu 600 MBit/s bei 2,4 GHz

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Fon-Anschluss für analoges Telefon

Vielseitige Smart-Home-Anwendungen auf Basis von DECT ULE

1x Gigabit-WAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

1x USB-2.0-Anschluss für Drucker und Speicher (NAS)

FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, VPN mit WireGuard, MyFRITZ! u.v.m.

