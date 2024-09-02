News

AVM bringt neue FRITZ!Box 4050 an den Start

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Fritz!box 4050

AVM erweitert das Portfolio der Router mit einem Nachfolger für die FRITZ!Box 4040, denn „ab sofort“ gibt es die neue FRITZ!Box 4050 im Handel. Der Preis liegt bei einer UVP von 139 Euro zum Marktstart, was zeigt, wo sich diese einordnet.

Die 4000er-Reihe ist die günstige Einsteiger-Reihe von AVM, die FRITZ!Box 4050 ist also die neue Basis, eine 3000er-Reihe gibt es nicht. Man muss hier also nicht nur auf Wi-Fi 7, sondern leider auch noch auf Wi-Fi 6E als Standard verzichten.

Die 4040 startete übrigens eine Ecke günstiger und ist mittlerweile bei unter 100 Euro gelandet, die ist allerdings noch mit Wi-Fi 5 unterwegs. Weitere Details zur FRITZ!Box 4050 gibt es bei AVM, bei Händlern habe ich sie noch nicht gefunden.

FRITZ!Box 4050 Highlights laut AVM

  • Dualband-Router für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6
  • Ideal für den Anschluss am Glasfasermodem
  • Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2.400 MBit/s bei 5 GHz und bis zu 600 MBit/s bei 2,4 GHz
  • DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen
    Fon-Anschluss für analoges Telefon
  • Vielseitige Smart-Home-Anwendungen auf Basis von DECT ULE
  • 1x Gigabit-WAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte
  • 1x USB-2.0-Anschluss für Drucker und Speicher (NAS)
  • FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, VPN mit WireGuard, MyFRITZ! u.v.m.
  1. faceofingo 🌀
    sagt am

    Ich verstehe den Mehrwert dieser Box irgendwie nicht? Soll das eine „4040“ refreshed sein, oder wollen die sich selbst Konkurrenz zur 4060 machen?

    Ist ja fast wie bei HTC damals, wo es immer wieder noch ein Gerät zwischen 2 Gerätekategorien gab

    Antworten

