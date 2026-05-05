Tankrabatt enttäuscht: So wenig kommt wirklich an

Die Ölkonzerne geben den staatlichen Tankrabatt nur teilweise an Autofahrer weiter, zeigt eine neue Auswertung des ifo Instituts.

Beim Diesel wurden laut ifo Institut im Schnitt nur 4 Cent von 17 Cent weitergegeben, bei Superbenzin rund 12 Cent. Die ersten Tage nach dem 1. Mai zeigen damit eine begrenzte Entlastung an der Zapfsäule.

Tankrabatt wirkt nur teilweise an den Zapfsäulen

Der ifo Tankrabatt-Tracker vergleicht Preise in Deutschland und Frankreich und wird täglich aktualisiert, um die Weitergabe der Steuersenkung sichtbar zu machen. Gründe für die geringe Wirkung sind unter anderem Importeffekte beim Diesel und alte Preisbestände vom Wochenende.

Ich halte die Ergebnisse für ein wichtiges Signal zur Transparenz, weil sie zeigen, dass steuerliche Entlastungen nicht automatisch vollständig beim Verbraucher ankommen.