Tankrabatt enttäuscht: So wenig kommt wirklich an
Die Ölkonzerne geben den staatlichen Tankrabatt nur teilweise an Autofahrer weiter, zeigt eine neue Auswertung des ifo Instituts.
Beim Diesel wurden laut ifo Institut im Schnitt nur 4 Cent von 17 Cent weitergegeben, bei Superbenzin rund 12 Cent. Die ersten Tage nach dem 1. Mai zeigen damit eine begrenzte Entlastung an der Zapfsäule.
Tankrabatt wirkt nur teilweise an den Zapfsäulen
Der ifo Tankrabatt-Tracker vergleicht Preise in Deutschland und Frankreich und wird täglich aktualisiert, um die Weitergabe der Steuersenkung sichtbar zu machen. Gründe für die geringe Wirkung sind unter anderem Importeffekte beim Diesel und alte Preisbestände vom Wochenende.
Ich halte die Ergebnisse für ein wichtiges Signal zur Transparenz, weil sie zeigen, dass steuerliche Entlastungen nicht automatisch vollständig beim Verbraucher ankommen.
Und in der nächsten fossilen Energiekrise in zwei Jahren:
I´ll f*cking do it again!
Hmm, bei allen Tankstellen in meiner Gegend ist es schon merklich günstiger als Ende April. Ich finde also, man merkt das schon deutlich.
Könntest Du das „merklich“ in Zahlen fassen? Die 17 Cent genau wird man nicht treffen, klar. Aber wieviel ist bei Dir angekommen?
Kann man ja nicht wissen weil man nicht weiß wie der Preis sich ohne die Entlastung entwickelt hätte.
Allerdings war ich Ende April im Ausland und da war der Sprit die ganze Woche konstant bei 1,70 +/- 3 Cent.
Bei uns trotz Rabatt nicht denkbar und ich bin froh wenn es nicht deutlich über 2,10 geht.
Gefühlt kommt bei mit nichmal die Hälfte des Rabatts an.
Das war doch so sicher wie das Amen in der Kirche, aber wer will schon Ökonomen und Wissenschaftler glauben, wenn Lobbygruppen und eigene Interessen wichtiger sind.
Die angekündigten Maßnahmen waren doch schon mit Ansage zum Scheitern verurteilt. Ich meine gelesen zu haben, dass jeder halbwegs seriöse Wirtschaftsforscher im Vorfeld von den Maßnahmen abgeraten hat, da diese ohne Übergangsfrist verpuffen würden.
Mein persönlicher Tankrabatt: E-Auto und halb-dynamischer Tariff, bei dem wir Nachts nur knapp 17ct pro kwh bezahlen. Ich weiß, nur für Heimlader möglich, aber komischerweise redet auch keine in der Politik über ‚Laderabatte‘
Mein Tankrabatt heißt Fahrrad mit volldynamischem 0 Cent Tarif.
Das ich da mal Geld bekomme weil ich exorbitant viel Energie spare und gleichzeitig noch die Umwelt schütze hab ich leider auch noch nie was gehört.
Ganz im Gegenteil, eine sichere Abstellmöglichkeiten in der Innenstadt kostet 25 Euro pro Monat und das nennts sich dann soziales parken.
Sozial für das Stadtsäckel. xD