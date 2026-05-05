Meta greift durch und prüft das Alter von Teenagern genauer

Meta erweitert seine Jugendschutzmaßnahmen auf Instagram, Facebook und Messenger um neue Prüf- und Erkennungssysteme.

Meta hat neue Maßnahmen angekündigt, mit denen Teenager auf den eigenen Plattformen besser geschützt werden sollen. Laut Unternehmensangaben sollen Eltern künftig Benachrichtigungen erhalten, um das Alter ihrer Kinder in den Apps zu überprüfen und zu bestätigen. Ergänzend will Meta Hinweise für Gespräche über korrekte Altersangaben im Internet bereitstellen.

Bereits eingeführte Teen-Konten auf Instagram, Facebook und Messenger enthalten nach Angaben des Unternehmens Schutzfunktionen, die Kontakte und sichtbare Inhalte einschränken. Zudem würden Nutzer unter 18 Jahren automatisch nur Inhalte sehen, die für Personen ab 13 Jahren geeignet sind.

Meta baut KI-Erkennung für minderjährige Nutzer aus

Meta weitet außerdem eine Technologie zur Erkennung minderjähriger Nutzer auf alle 27 EU-Staaten sowie Brasilien aus. Die Systeme sollen Jugendliche auch dann identifizieren können, wenn sie ein falsches Alter über 18 Jahren angegeben haben. In den USA wird die Technik erstmals auch bei Facebook eingesetzt. Für Europa und Großbritannien ist der Facebook-Start im Juni 2026 geplant.

Die wichtigsten angekündigten Maßnahmen:

Benachrichtigungen und Hinweise für Eltern

KI-Analyse kompletter Nutzerprofile

Einfachere Meldung verdächtiger Konten

Zusätzliche Sperren gegen Rückkehr gesperrter Nutzer

Meta fordert obendrein eine gesetzliche Altersverifizierung über App-Stores. Nach Ansicht des Unternehmens könnten Altersinformationen so plattformübergreifend genutzt werden. Ich finde, dass die Diskussion über Alterskontrollen in sozialen Netzwerken damit weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.