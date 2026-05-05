Homematic IP meldet Verbindungseinschränkungen zur Cloud

Homematic IP meldet derzeit Verbindungseinschränkungen zwischen Smart-Home-Installationen und der Cloud und arbeitet an der Behebung.

Bei einem Teil der bestehenden Installationen gibt es aktuell Einschränkungen bei der Verbindung zur Homematic IP Cloud. Die Ursache wurde identifiziert und wird aktuell behoben. Betroffene Systeme verbinden sich danach automatisch erneut. Ein Eingreifen ist nicht nötig. Die grundlegende Funktion bleibt erhalten, da lokale Direktverknüpfungen weiterarbeiten.

Homematic IP Cloud Störung: Auswirkungen und lokale Funktionen

Wichtige Hinweise zum Betrieb ohne Cloud

Direktverknüpfungen bleiben aktiv

Geräte arbeiten lokal weiter

Keine manuelle Neuverbindung nötig

Zentrale Smart Home Funktionen bleiben nutzbar

Dadurch bleibt die Steuerung im Haushalt auch ohne Cloud-Verbindung weitgehend stabil und funktionsfähig. Ich halte fest, dass die lokale Steuerung die Auswirkungen deutlich reduziert und die Störung vor allem die externe Erreichbarkeit betrifft. In meiner eigenen Installation konnte ich bisher nur kleinere Probleme feststellen.