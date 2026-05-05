Homematic IP meldet Verbindungseinschränkungen zur Cloud
Homematic IP meldet derzeit Verbindungseinschränkungen zwischen Smart-Home-Installationen und der Cloud und arbeitet an der Behebung.
Bei einem Teil der bestehenden Installationen gibt es aktuell Einschränkungen bei der Verbindung zur Homematic IP Cloud. Die Ursache wurde identifiziert und wird aktuell behoben. Betroffene Systeme verbinden sich danach automatisch erneut. Ein Eingreifen ist nicht nötig. Die grundlegende Funktion bleibt erhalten, da lokale Direktverknüpfungen weiterarbeiten.
Homematic IP Cloud Störung: Auswirkungen und lokale Funktionen
Wichtige Hinweise zum Betrieb ohne Cloud
- Direktverknüpfungen bleiben aktiv
- Geräte arbeiten lokal weiter
- Keine manuelle Neuverbindung nötig
- Zentrale Smart Home Funktionen bleiben nutzbar
Dadurch bleibt die Steuerung im Haushalt auch ohne Cloud-Verbindung weitgehend stabil und funktionsfähig. Ich halte fest, dass die lokale Steuerung die Auswirkungen deutlich reduziert und die Störung vor allem die externe Erreichbarkeit betrifft. In meiner eigenen Installation konnte ich bisher nur kleinere Probleme feststellen.
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