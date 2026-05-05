Smart Home

Homematic IP meldet Verbindungseinschränkungen zur Cloud

Autor-Bild
Von
Google News
|
Homematic IP (Bild: KI-generiert)

Homematic IP meldet derzeit Verbindungseinschränkungen zwischen Smart-Home-Installationen und der Cloud und arbeitet an der Behebung.

Bei einem Teil der bestehenden Installationen gibt es aktuell Einschränkungen bei der Verbindung zur Homematic IP Cloud. Die Ursache wurde identifiziert und wird aktuell behoben. Betroffene Systeme verbinden sich danach automatisch erneut. Ein Eingreifen ist nicht nötig. Die grundlegende Funktion bleibt erhalten, da lokale Direktverknüpfungen weiterarbeiten.

Homematic IP Cloud Störung: Auswirkungen und lokale Funktionen

Wichtige Hinweise zum Betrieb ohne Cloud

  • Direktverknüpfungen bleiben aktiv
  • Geräte arbeiten lokal weiter
  • Keine manuelle Neuverbindung nötig
  • Zentrale Smart Home Funktionen bleiben nutzbar

Dadurch bleibt die Steuerung im Haushalt auch ohne Cloud-Verbindung weitgehend stabil und funktionsfähig. Ich halte fest, dass die lokale Steuerung die Auswirkungen deutlich reduziert und die Störung vor allem die externe Erreichbarkeit betrifft. In meiner eigenen Installation konnte ich bisher nur kleinere Probleme feststellen.

Philips Hue Birne Licht Header

Philips Hue: Der größte Sale des Jahres endet bald

Wie jedes Jahr hat Philips Hue seinen großen Rabattverkauf gestartet. Im Rahmen der „Bright Days“ sind zahlreiche Lampen, Leuchten, Lightstrips…

23. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Homematic IP meldet Verbindungseinschränkungen zur Cloud
Weitere Neuigkeiten
Tankrabatt enttäuscht: So wenig kommt wirklich an
in Mobilität
BIGSIM und sim.de starten neue 5G-Tarifaktion
in Tarife
Audi verliert zunehmend die „normalen“ Kunden
in Mobilität
Sonos Era 300 Detail
Sonos feiert Comeback und arbeitet „an etwas Größerem“
in Marktgeschehen
Netflix und waipu.tv jetzt zum halben Preis erhältlich
in Schnäppchen
Raisin startet ein Kinderdepot
in Fintech
congstar erhöht Datenvolumen massiv und lässt Preise unverändert
in Tarife
007 First Light: So lange dauert die Kampagne
in Gaming
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Der größte Sale des Jahres endet bald
in Schnäppchen | Update
Steam Machine kommt: Valve macht sich bereit
in Gaming