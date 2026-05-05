Marktgeschehen

Sonos feiert Comeback und arbeitet „an etwas Größerem“

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Sonos Era 300 Detail

Die Zahlen von Sonos gehen wieder hoch, im ersten Quartal konnte man sich beim Umsatz um 8 Prozent steigern und vor allem im zweiten Halbjahr 2026 will Sonos weiter zulegen, so Tom Conrad, der die Marke mittlerweile als CEO leitet.

Vor allem der neue Play wurde als Speaker sehr positiv aufgenommen und es sei ein kleines Comeback für Sonos, darauf ist man stolz. Aber es kommt noch mehr, denn Sonos arbeitet „an etwas Größerem“, was man später ankündigen wird.

Wir arbeiten hier an etwas Größerem, und auch wenn ich heute noch nicht bereit bin, das Gesamtbild zu skizzieren, steckt doch wesentlich mehr hinter dieser Geschichte, und ich freue mich darauf, sie euch zu gegebener Zeit näherzubringen.

Sonos hat seine interne Struktur in den letzten Monaten stark überarbeitet, man hat Dinge eingestellt, die nicht zu Sonos passen, wie die Partnerschaft mit IKEA oder auch eine TV-Box. Unklar ist jedoch, was der „größere Plan“ von Sonos ist.

Aktuell fokussiert man sich wieder auf alte Stärken und weniger auf Experimente wie Autos und Co., es geht um gute Software und Speaker. Doch das alleine reicht für Wachstum langfristig nicht aus, daher experimentierte Sonos immer wieder viel, schauen wir also mal, was sich der neue Chef als große Vision vorgestellt hat.

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5. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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