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Star Wars: Disney könnte großen Neustart planen

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| 1 Kommentar

Eigentlich sollte die letzte Trilogie und die darauffolgenden Inhalte eine neue Ära bei Star Wars einleiten, aber diese kam bei den Fans nicht unbedingt gut an. Vor allem die letzte Trilogie wurde schlecht bewertet – und viele würden sie gerne wieder vergessen. Angeblich auch Disney, wie That Park Place exklusiv berichtet.

Es gibt intern den Wunsch, dass man bei Star Wars neu startet und die aktuellen Inhalte „abzweigt“, also in ein eigenes Universum verfrachtet, und wieder zurück zum Ursprung kehrt. Passend zum Star Wars Day (4. Mai) hat Nielsen diese Woche auch gezeigt, dass Star Wars-Fans vor allem alte Inhalte bei Disney+ streamen.

Angeblich wäre es denkbar, dass man die Trilogie und andere Inhalte von Kathleen Kennedy in „eine eigene Timeline“ packt und den Sack schließt. Hätte ich jetzt gar nichts einzuwenden, denn es gab zwar gute Inhalte rund um Star Wars in letzter Zeit, die Filme, und damit meine ich vor allem die Trilogie, zählt aber nicht dazu.

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5. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Naja man könnte jetzt sagen, schlimmer kann’s ja nicht werden. Allerdings sollte man Disney da nicht unterschätzen.

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