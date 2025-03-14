AVM will sich international breiter aufstellen

Marktgeschehen

AVM hat seine Unternehmenswebsite auf FRITZ.com umgestellt, die bisherige Domain avm.de leitet automatisch auf diese Website weiter.

Mit dieser Änderung rückt die bekannte Produktmarke FRITZ! als Aushängeschild des Unternehmens stärker in den Mittelpunkt, heißt es von AVM.

Der URL-Wechsel ist Teil einer Strategie, mit der AVM international wachsen und seine Präsenz ausbauen will. Durch die stärkere Fokussierung auf FRITZ! soll die Marke weltweit besser wahrgenommen werden. Die Produkte werden weiterhin in Berlin entwickelt und in Europa produziert.

Mit der Neuausrichtung verdeutlicht AVM, dass FRITZ! nicht nur eine Produktlinie, sondern das Herzstück des Unternehmens ist. Kunden und Geschäftspartner sollen die Marke unmittelbar mit hochwertigen Netzwerklösungen aus Europa verbinden.

Im vergangenen Jahr hatten die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter des Berliner Kommunikationsunternehmens AVM einen Generationswechsel bestätigt und mit Imker Capital Partners einen neuen langfristigen Investor gewonnen.


    Das „AVM“ im Firmennamen heißt ausgeschrieben auch „Audiovisuelles Marketing“, was aus der BTX-Zeit stammt. Bei einer Fritzbox denkt man als „Normalo“ bestimmt auch eher an „Fritz“ als an „AVM“, also irgendwo schon ein überfälliger Schritt. Ich würde trotzdem mit der Fritzbox-Serie lieber die Expansion in den Business-Markt sehen als weiter in Smart Home…

