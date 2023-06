Balkonkraftwerke: Bundesjustizminister will rechtliche Hürden abbauen

Beim Thema Balkonkraftwerke ist weiterhin Bewegung vorhanden. Nun hat sich der Bundesjustizminister geäußert. Er plant eine erleichterte Installation der Mini-Solaranlagen auf Balkonen und Hausfassaden.

Mit sogenannten Balkonkraftwerken und weiteren Mini-Energieerzeugungsanlagen (Mini-EAA) können Verbraucher eine gewisse Menge Strom selbst erzeugen, ihre Stromkosten reduzieren und einen Beitrag zur Energiewende leisten. Bisher gab es in diesem Bereich jedoch einige Fallstricke bzw. strenge Vorgaben, die bald gelockert werden sollen.

Nachdem der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) neue Regeln für Balkonkraftwerke vorgeschlagen hatte, darauf die Photovoltaik-Strategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vorlag und die Bundesregierung angekündigt hatte, einer Balkonkraftwerk-Petition weitgehend folgen zu wollen, gab es zuletzt einen Referentenentwurf zum Thema.

Dieser Referentenentwurf sieht vor, solche Anlagen in den Katalog der privilegierten Maßnahmen aufzunehmen, sodass Wohnungseigentümer und Mieter einen Anspruch auf Zustimmung zum Betrieb der Anlage haben. Jetzt ist klar, dass sich auch Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP bei dem Thema nicht querstellen wird und das Vorhaben unterstützt. „Nicht die Verbotsschilder weisen uns den Weg in die Zukunft – sondern Innovation und Freiheit“, so Buschmann.

Steckerfertige Photovoltaik-Anlagen („Balkonkraftwerke“) werden immer beliebter. Ausgereifte Geräte gibt es längst. Doch die rechtlichen Hürden für ihren Anschluss sind noch immer zu hoch: gerade im Mietrecht und im Wohnungseigentumsrecht. Das wollen wir ändern! — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) May 31, 2023

Das Wirtschaftsministerium strebt zudem an, dass künftig eine Schuko-Steckdose für die Anmeldung ausreicht und Balkon-Solaranlagen möglichst einfach angemeldet werden können. Die Leistungsgrenze für diese Anlagen soll von 600 auf 800 Watt angehoben werden.

EcoFlow: Marktstart für Balkonkraftwerk PowerStream – das sind die Preise EcoFlow hat heute den Marktstart für sein neues PowerStream Balkonkraftwerk verkündet. Das soll das Beste aus zwei Welten vereinen: Solarstrom und Speicher. Balkonkraftwerke richten sich vor allem an Mieter oder […]31. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->