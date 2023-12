Barclays Visa: Neue Gebühr für 100 % Rückzahlung per monatlicher Lastschrift

Barclays kündigt gegenüber Vertriebspartnern aktuell wichtige Produktänderungen für das „Hero-Produkt“ Barclays Visa an, die am 7. Dezember 2023 um 0 Uhr in Kraft treten sollen.

Eine der Neuerungen ist, dass bei der Wahl der 100-prozentigen Rückzahlung per monatlicher Abbuchung zukünftig eine Gebühr von 2 Euro pro Monat erhoben wird. Es ist zu beachten, dass trotz dieser Änderung weiterhin standardmäßig keine Jahresgebühr anfällt. Die Gebühr ist also wirklich nur relevant, wenn die 100 % Lastschriftfunktion genutzt wird.

Eine weitere Neuerung betrifft die Zinsen für Bargeldabhebungen, Überweisungen und Karteneinsätze in Spielbanken, die zukünftig bereits ab dem Buchungsdatum berechnet werden.

Soweit ich das erkennen kann, gelten die neuen Bedingungen naturgemäß vorerst nur für Neukunden. Ob und wann auch für Bestandskunden eine Anpassung erfolgen soll, ist bisher nicht bekannt.

