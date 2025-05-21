Bei Mega SIM sinken die Preise

Der Mobilfunkanbieter Mega SIM hat sein Tarifportfolio angepasst. Im Zentrum stehen dabei Preisanpassungen bei bestimmten Mobilfunktarifen.

So wurden die Monatsgrundpreise für Verträge mit 24-monatiger Laufzeit gesenkt, während bei Tarifen mit einmonatiger Laufzeit der einmalige Anschlusspreis (AP) entfällt. Die betroffenen Tarife decken unterschiedliche Datenvolumina und Geschwindigkeiten ab, darunter eine 100-GB-Flatrate sowie mehrere „Unlimited“-Varianten mit verschiedenen maximalen Bandbreiten (15 bis 300 Mbit/s).

Die Tarife basieren auf dem Netz von Telefónica (o2) und werden unter der Marke Mega SIM vermarktet. Sie sind entweder monatlich kündbar oder mit einer 24-monatigen Vertragsbindung erhältlich. Laut Anbieter beinhalten alle Tarife einen 5G-Zugang und werden mit einem „lebenslangen Rabatt“ beworben. Das bedeutet, dass die angegebenen Preise dauerhaft gelten und nicht nachträglich steigen sollen.

Mega SIM: Unterschiede in Laufzeit und Preisstruktur

Bei den Tarifen mit monatlicher Kündbarkeit (1 M) liegen die Preise je nach Datenvolumen und maximaler Geschwindigkeit zwischen 19,99 Euro und 29,99 Euro. Der Anschlusspreis entfällt in allen Fällen.

Bei den 24-Monats-Tarifen sind die Preise niedriger angesetzt – beginnend bei 14,99 Euro für die 100-GB-Flatrate bis 24,99 Euro für die „Unlimited Max“-Variante mit 300 Mbit/s. Auch hier beträgt der Anschlusspreis 0 Euro. Alle Tarife beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.