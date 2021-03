Benachrichtigungsservice: DHL-Pakete schneller in der Filiale abholen

DHL informiert künftig alle Empfänger der Paketankündigung, wie beispielsweise registrierte DHL-Kunden, per E-Mail, wenn ein Paket abholbereit in einer Filiale oder einem DHL Paketshop liegt.

Dies ist dann der Fall, wenn der Empfänger einer Sendung nicht zu Hause angetroffen wurde und das Paket auch nicht bei einem Nachbarn zugestellt werden konnte. Der neue Benachrichtigungsservice wurde im vierten Quartal 2020 schrittweise verteilt und ist ab sofort flächendeckend bei allen Partner-Filialen sowie bei Postbank-Filialen und DHL-Paketshops verfügbar.

-->

Hatten Kunden bisher nur die Möglichkeit, benachrichtigte Pakete erst am nächsten Werktag nach der Zustellung in der Filiale oder im Paketshop abzuholen, ist dies nun in der Regel früher möglich – „häufig noch taggleich“ – so DHL. Damit erweitert DHL die Funktionen der Paketankündigung, die Kunden auf elektronischem Weg über den Status ihres Pakets informiert.

Wer sich bei DHL zusätzlich für den Service der Digitalen Benachrichtigung registriert, muss in der Filiale auch nicht mehr die gelbe Benachrichtigungskarte aus dem Briefkasten vorzeigen. Mit der Digitalen Benachrichtigung erhält der Kunde alle notwendigen Informationen für die Paketabholung auf sein Smartphone.

„Ihr Paket kommt an“: Betrugs-SMS wieder im Umlauf Es sind derzeit wieder vermehrt Betrugs-SMS im Umlauf. Diese sind nicht neu, aber die Häufigkeit der SMS scheint auffällig. „Ihr Paket kommt an“ und ein Link. Viel mehr Inhalt enthält solch eine SMS oft nicht. Wer solch eine Nachricht erhält,…24. März 2021 JETZT LESEN →

-->