Black Friday im Telekom-Netz: 80 GB 5G Allnet-Flat für nur 14,99 Euro mtl. (Update)

Es kündigt sich aktuell ein sehr interessanter Tarif zum Black Friday an, den man zugegebenermaßen als „Tarif-Knaller“ bezeichnen kann.

Update

Ab sofort entfällt für alle Kunden der Anschlusspreis!

Freenet bietet 80 GB Datenvolumen im leistungsstarken Netz der Telekom für nur 14,99 Euro im Monat. Damit übertrifft das Unternehmen seinen letztjährigen Black-Friday-Deal (damals gab es 60 GB). Der 5G-Zugang ist bei diesem Tarif enthalten.

Zu den Konditionen gehören eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, FLAT EU-Roaming, VoLTE- und WiFi-Call-Fähigkeit sowie eine eSIM-Option. Der flexible Vertragsbeginn ermöglicht einen Vertragsbeginn bis Ende 2024.

Massiver Preisnachlass für den 5G-Tarif

Der Tarif, der regulär 49,99 Euro kostet, ist durch einen Rabatt von 70 Prozent besonders attraktiv. Kunden können das Angebot ohne einmaligen Anschlusspreis nutzen.

Zusätzlich gibt es einen „Bonus“: Neukunden erhalten einen Gratismonat des TV-Streamingdienstes waipu.tv Perfect Plus. Danach kostet die Option 9,99 Euro pro Monat und kann (und sollte) jederzeit gekündigt werden.

Freenet weist auf die begrenzte Verfügbarkeit des Angebots hin. Die Aktion könne jederzeit beendet werden, worüber die Nutzer vorab informiert würden.

Black Friday Tarif-Knaller im Telekom-Netz

Die Details des Aktionstarifs schauen wie folgt aus:

  • 80 GB 5G Internet Flat
    • max. 50 Mbit/s Download
    • max. 25 Mbit/s Upload
    • FLAT Telefonie & SMS
  • Inklusive EU-Roaming
  • Telekom-Netz
    • VoLTE & WLAN Call voll nutzbar
  • eSIM möglich
  • Preis: 14,99 Euro pro Monat für volle 24 Monate (statt 49,99 Euro)
  • Flexibler Vertragsbeginn möglich (bis 31.12.24)
  • Kein Anschlusspreis

Zum Aktionstarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

  1. René Hesse 🔱
    sagt am

    Update: Ab sofort entfällt für alle Kunden der Anschlusspreis!

    Antworten
  2. tic.tac 🪴
    sagt am

    weiß jemand ob man seine Rufnummer von fraenk zu freenet mitnehmen kann? Eine schriftliche Kontaktaufnahme zu freenet ist ja schier unmöglich.

    Antworten
    1. max 🔱
      sagt am zu tic.tac ⇡

      Ja funktioniert.

      Antworten
    2. René Hesse 🔱
      sagt am zu tic.tac ⇡

      Sollte problemlos möglich sein

      Antworten
    3. ben_ 👋
      sagt am zu tic.tac ⇡

      Verschiedene Firmen, weder Mutter-Tochter,
      sollte klappen. Gruß.

      Antworten
  3. Memo 🏅
    sagt am

    Max 50mbits… ja auch damit ist alles super aber wenn schon mit 5G geworben wird dann sollte auch die Geschwindigkeit eine wesentliche Rolle spielen.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Memo ⇡

      Irgendwo muss der Preis ja herkommen, ich finde 50 MBit/s ziemlich brauchbar

      Antworten
      1. Gast 🎖
        sagt am zu René Hesse ⇡

        War mir bislang auch völlig egal. Habe jetzt aber explizit nach mehr Geschwindigkeit geschaut, da ich deutlich häufiger als früher auf Hotspot & Downloads setze. Fürs surfen und streamen haben die 50er immer locker gereicht.

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Gast ⇡

          Na, wenn du explizit nach sowas suchst, findest du ja ganz viel am Markt, aber zu dem Preis im Telekom-Netz vermutlich nicht.

          Antworten
          1. Gast 🎖
            sagt am zu René Hesse ⇡

            Was ich so gesehen habe, waren höhere Geschwindigkeiten immer nur bei den Großen selbst zu kriegen oder bei den Resellern für Aufpreis, der es wieder unattraktiv gemacht hat.
            Bin jetzt aus Telekom LTE Netz mit 50 MBit/s zu Telefonica 5G mit 100 Mbit/s gewechselt und spare noch einen 5er pro Monat. 5G ist für mich vor allem für die Netzabdeckung interessant, aber so langsam wollte ich es einfach auch mal haben…
            Und wenns nicht gut ist, wechsel ich halt wieder. Nehme prinzipiell nur noch 1 Monat Laufzeit.

            Antworten
  4. max 🔱
    sagt am

    Bilde ich mir das ein oder gibt es dieses Jahr wirklich krasse Tarife? Die letzten Jahre waren jedenfalls nicht solche Tarife zu haben.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu max ⇡

      Der Markt der Mobilfunktarife ist extrem unter Druck und es ist starke Bewegung drin. Aktuell ist das ganz gut für den Nutzer.

      Antworten
      1. Timo ☀️
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Hmm, warum ist er zZt so extrem unter Druck?

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Timo ⇡

          Wirtschaftliche Lage, zurückliegende Kostensteigerungen durch Inflation, Aufstieg von Discountmarken

          Antworten
          1. Timo ☀️
            sagt am zu René Hesse ⇡

            Dankeschön, dann wird es wohl eher weiter langfristig günstiger werden? Schon krass, vor Jahren wären 80 GB im T Netz utopisch gewesen – bin gespannt, ob Drillisch morgen nochmal einen darauf setzt…

            Antworten
            1. max4711 🪴
              sagt am zu Timo ⇡

              2025 müssen die Netzbetreiber wieder Frequenzen ersteigern. Kann mir eigentlich nur vorstellen das es da wieder teurer wird.

              Antworten
              1. max 🔱
                sagt am zu max4711 ⇡

                Ich hoffe inständig dass es dann nicht so ein Quatsch wie letztes mal wird.

                Antworten

