Black Friday im Telekom-Netz: 80 GB 5G Allnet-Flat für nur 14,99 Euro mtl. (Update)

Es kündigt sich aktuell ein sehr interessanter Tarif zum Black Friday an, den man zugegebenermaßen als „Tarif-Knaller“ bezeichnen kann.

Freenet bietet 80 GB Datenvolumen im leistungsstarken Netz der Telekom für nur 14,99 Euro im Monat. Damit übertrifft das Unternehmen seinen letztjährigen Black-Friday-Deal (damals gab es 60 GB). Der 5G-Zugang ist bei diesem Tarif enthalten.

Zu den Konditionen gehören eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, FLAT EU-Roaming, VoLTE- und WiFi-Call-Fähigkeit sowie eine eSIM-Option. Der flexible Vertragsbeginn ermöglicht einen Vertragsbeginn bis Ende 2024.

Massiver Preisnachlass für den 5G-Tarif

Der Tarif, der regulär 49,99 Euro kostet, ist durch einen Rabatt von 70 Prozent besonders attraktiv. Kunden können das Angebot ohne einmaligen Anschlusspreis nutzen.

Zusätzlich gibt es einen „Bonus“: Neukunden erhalten einen Gratismonat des TV-Streamingdienstes waipu.tv Perfect Plus. Danach kostet die Option 9,99 Euro pro Monat und kann (und sollte) jederzeit gekündigt werden.

Freenet weist auf die begrenzte Verfügbarkeit des Angebots hin. Die Aktion könne jederzeit beendet werden, worüber die Nutzer vorab informiert würden.

Die Details des Aktionstarifs schauen wie folgt aus:

80 GB 5G Internet Flat max. 50 Mbit/s Download max. 25 Mbit/s Upload FLAT Telefonie & SMS

5G Internet Flat Inklusive EU-Roaming

Telekom-Netz VoLTE & WLAN Call voll nutzbar

eSIM möglich

Preis: 14,99 Euro pro Monat für volle 24 Monate (statt 49,99 Euro)

pro Monat für volle 24 Monate (statt 49,99 Euro) Flexibler Vertragsbeginn möglich (bis 31.12.24)

Kein Anschlusspreis

