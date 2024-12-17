BLACKSIM und sim24 locken mit neuen 5G-Tarifaktionen

Ab sofort gibt es bei BLACKSIM und sim24 neue Tarifangebote im 1&1 Netz (inkl. Vodafone-Roaming). Alle Tarife beinhalten eine 5G Allnet-Flat mit bis zu 50 MBit/s und garantieren einen stabilen Preis, der sich auch nach 24 Monaten nicht ändert. Einige der Angebote bieten zusätzlich eine höhere Geschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s im Download.

BLACKSIM bietet verschiedene Tarifoptionen mit unterschiedlichem Datenvolumen an, die für kurze Zeit zu reduzierten Preisen erhältlich sind. So gibt es zum Beispiel 15+15 GB für 7,99 € im Monat oder 50+70 GB mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s für 19,99 € im Monat. Alle Tarife werden mit einem Bereitstellungspreis von 9,99 Euro im ersten Monat und ohne Bereitstellungspreis bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten.

Auch bei sim24 gibt es neue Angebote wie 6+4 GB für 4,99 Euro pro Monat oder 25+25 GB mit 100 MBit/s für 9,99 Euro pro Monat. Hervorzuheben ist ein Aktionsangebot mit 50+30 GB und 100 MBit/s, das für 14,99 € monatlich erhältlich ist. Viele Angebote sind nur für kurze Zeit verfügbar, wie z. B. das 25+25 GB Angebot, das am Freitag, den 20.12. um 11 Uhr endet.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

