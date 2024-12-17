BLACKSIM und sim24 locken mit neuen 5G-Tarifaktionen
Ab sofort gibt es bei BLACKSIM und sim24 neue Tarifangebote im 1&1 Netz (inkl. Vodafone-Roaming). Alle Tarife beinhalten eine 5G Allnet-Flat mit bis zu 50 MBit/s und garantieren einen stabilen Preis, der sich auch nach 24 Monaten nicht ändert. Einige der Angebote bieten zusätzlich eine höhere Geschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s im Download.
BLACKSIM bietet verschiedene Tarifoptionen mit unterschiedlichem Datenvolumen an, die für kurze Zeit zu reduzierten Preisen erhältlich sind. So gibt es zum Beispiel 15+15 GB für 7,99 € im Monat oder 50+70 GB mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s für 19,99 € im Monat. Alle Tarife werden mit einem Bereitstellungspreis von 9,99 Euro im ersten Monat und ohne Bereitstellungspreis bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten.
Auch bei sim24 gibt es neue Angebote wie 6+4 GB für 4,99 Euro pro Monat oder 25+25 GB mit 100 MBit/s für 9,99 Euro pro Monat. Hervorzuheben ist ein Aktionsangebot mit 50+30 GB und 100 MBit/s, das für 14,99 € monatlich erhältlich ist. Viele Angebote sind nur für kurze Zeit verfügbar, wie z. B. das 25+25 GB Angebot, das am Freitag, den 20.12. um 11 Uhr endet.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
in Smart Home
in Mobilität
in Gaming
in Dienste
in Smartphones
in Mobilität
in Handel
in News
in Fintech
in Gaming