Blau erhöht Datenvolumen in Prepaid-Tarifen ohne Mehrkosten

Die Marke Blau von O2 Telefónica erhöht das Datenvolumen ihrer Prepaid-Tarife ohne zusätzliche Kosten. Die drei Tarifvarianten Blau Allnet S, M und L erhalten jeweils ein größeres Datenkontingent: 15 GB für 8,99 € (statt 12 GB), 30 GB für 14,99 € (statt 24 GB) und 60 GB für 19,99 € (statt 40 GB). Je nach Tarif entspricht das einer Steigerung des Datenvolumens um 25 bis 50 Prozent. Das Angebot richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden.

Zusätzliche Datenvorteile wie der App-Bonus (1 GB alle 28 Tage) und der Lastschrift-Bonus (2 bis 5 GB, abhängig vom Tarif) bleiben bestehen. Auch Bestandskunden aus älteren Tarifen (Versionen von 2021 und 2024) erhalten ab dem 22. Mai 2025 automatisch 1 GB zusätzliches Datenvolumen pro Abrechnungszeitraum – ein Tarifwechsel ist nicht notwendig.

Die Tarife beinhalten neben dem Datenvolumen auch eine Flatrate für Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands sowie EU-Roaming. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload, auch im 5G-Netz von O₂ Telefónica. Diese Geschwindigkeiten gelten unabhängig davon, ob LTE oder 5G genutzt wird.

Darüber hinaus können Prepaid-Kunden ihre SIM-Karte kostenlos pausieren. Das vorhandene Datenvolumen bleibt dabei erhalten und kann bei Reaktivierung wieder genutzt werden. Ein Wechsel in die neuen Tarife ist für Bestandskunden „unkompliziert“ möglich.

Zu den Blau Prepaid-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.