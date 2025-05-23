Tarife

Blau erhöht Datenvolumen in Prepaid-Tarifen ohne Mehrkosten

Autor-Bild
Von
|
Blau Mobilfunk

Die Marke Blau von O2 Telefónica erhöht das Datenvolumen ihrer Prepaid-Tarife ohne zusätzliche Kosten. Die drei Tarifvarianten Blau Allnet S, M und L erhalten jeweils ein größeres Datenkontingent: 15 GB für 8,99 € (statt 12 GB), 30 GB für 14,99 € (statt 24 GB) und 60 GB für 19,99 € (statt 40 GB). Je nach Tarif entspricht das einer Steigerung des Datenvolumens um 25 bis 50 Prozent. Das Angebot richtet sich sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden.

Zusätzliche Datenvorteile wie der App-Bonus (1 GB alle 28 Tage) und der Lastschrift-Bonus (2 bis 5 GB, abhängig vom Tarif) bleiben bestehen. Auch Bestandskunden aus älteren Tarifen (Versionen von 2021 und 2024) erhalten ab dem 22. Mai 2025 automatisch 1 GB zusätzliches Datenvolumen pro Abrechnungszeitraum – ein Tarifwechsel ist nicht notwendig.

Blau Prepaid Tariftabelle Mai 2025 1280x720

Die Tarife beinhalten neben dem Datenvolumen auch eine Flatrate für Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands sowie EU-Roaming. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload, auch im 5G-Netz von O₂ Telefónica. Diese Geschwindigkeiten gelten unabhängig davon, ob LTE oder 5G genutzt wird.

Darüber hinaus können Prepaid-Kunden ihre SIM-Karte kostenlos pausieren. Das vorhandene Datenvolumen bleibt dabei erhalten und kann bei Reaktivierung wieder genutzt werden. Ein Wechsel in die neuen Tarife ist für Bestandskunden „unkompliziert“ möglich.

Zu den Blau Prepaid-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Anker MagGo Powerbank (mit Apple Watch)
in Kommentar
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife