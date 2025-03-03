Blau Prepaid: Mehr Datenvolumen bei gleichem Preis

Tarife

Blau, die Discountmarke von O2 Telefónica, erhöht dauerhaft das Datenvolumen in ihren Allnet-Prepaid-Tarifen – und das ohne Aufpreis.

Kunden profitieren in den Tarifen S und M von einer Erhöhung um 20 Prozent, im Tarif L steigt das Volumen um 33 Prozent. Zusätzlich wird der Direct-Debit-Bonus für Kunden, die per Lastschrift bezahlen, erhöht: Statt bisher 1 GB gibt es nun bis zu 5 GB extra. Auch der App-Bonus bleibt bestehen, sodass die Nutzer jeden Monat 1 GB zusätzlich erhalten.

Damit bieten die neuen Tarife mehr Datenvolumen zum gleichen Preis: Im Blau Allnet S sind es jetzt 12 GB (bzw. 15 GB mit Bonus) für 8,99 Euro, im Allnet M 24 GB (bzw. 30 GB mit Bonus) für 14,99 Euro und im Allnet L satte 40 GB (bzw. 46 GB mit Bonus) für 19,99 Euro. Alle Tarife beinhalten eine Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands sowie EU-Roaming. 5G ist mit bis zu 50 Mbit/s im Telefónica-Netz ebenfalls verfügbar.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

