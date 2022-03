Ein weiterer Blick auf Wear OS 3 von Google

Wear OS 3 ist seit einigen Monaten offiziell und erhältlich, aber nur, wenn man eine Samsung Galaxy Watch 4 kauft und mit One UI leben kann. Samsung darf die neue Version nämlich exklusiv nutzen und die normale Version kommt erst noch.

Google sprach mal davon, dass das Update auf Wear OS 3 in der zweiten Hälfte des Jahres bei Fossil und Co. ankommen wird, was eine seltsame Strategie ist. Mal schauen, ob wir da im Rahmen der Google I/O 2022 mehr Details bekommen.

Neue Screenshots von Wear OS 3.0

Die normale Version von Wear OS 3.0 haben wir schon Ende 2021 in einer ersten Preview gesehen und jetzt hat 9TO5Google weitere Screenshots veröffentlicht, die einen noch besseren Eindruck (vermutlich von der Pixel Watch-Version) bieten.

Bedenkt immer, dass sich da noch viel ändern kann, bis das Update final ist und es gibt andere Hersteller, die ihre Oberfläche anpassen. Es ist jedenfalls eine komische Strategie von Google und ich hoffe, dass man es bei Wear OS 4 besser macht.

