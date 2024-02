BMW i16: So sollte der i8-Nachfolger aussehen

BMW war recht früh bei der Elektromobilität mit der i-Reihe dabei, der i3 war eines der ersten Elektroautos für den Massenmarkt und der i8 war ein Sportwagen mit Hybridantrieb. Doch beide Modelle werden leider keinen Nachfolger bekommen.

Für den BMW i3 gibt es mittlerweile den BMW iX1 und das Branding dürfte ab 2025 für den elektrischen 3er genutzt werden. Werden wir irgendwann einen richtigen Sportwagen von BMW sehen? Unklar, aber ein BMW i16 befand sich in Entwicklung.

BMW-Chefdesigner Domagoj Dukec hat bei Instagram erste Bilder geteilt, die zeigen, was sich viele Fans des BMW i8 sicher gewünscht hätten: Einen Nachfolger.

Das Design erinnert natürlich an den BMW M Vision Next von 2019, der dann 2020 in der Pandemie eingestellt wurde. BMW wollte damals die Zukunft der M-Reihe in der Elektromobilität zeigen, doch die Pläne änderten sich während der Entwicklung.

Der BMW i8 ist durchaus umstritten, wenn es um das Design geht, es mag auch nicht jeder Flügeltüren. Mir gefällt er jedoch und ich finde es immer wieder schön, wenn man ihn auf der Straße sieht. Schade, dass es keinen Nachfolger dafür gibt. Ich hätte lieber den BMW i16 als den unglaublich hässlichen BMW XM gesehen.

Der i16 hatte den ganzen Stil eines zukünftigen Klassikers, aber es gab immer noch neuartige Details, die das Design gegenüber dem M1 weiterentwickelten. Innerhalb von weniger als 12 Monaten war das Auto fertig – innen und außen. Der Schlüssel lag darin, die Verbundstruktur des BMW i8 zu nutzen. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie einige Hinweise finden!

