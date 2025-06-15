BMW passt seine elektrische Strategie für Autos an

BMW gehört zu den Marken, die erfolgreich mit Elektroautos sind, diese sorgten in den letzten Monaten sogar dafür, dass die Marke noch passable Zahlen lieferte. Der Fokus auf Elektroautos sei aber laut Oliver Zipse nicht optimal, jedenfalls nicht der volle Fokus auf den elektrischen Antrieb, daher plant BMW auch noch Alternativen.

Man spricht zum Beispiel immer wieder gerne über den Wasserstoffantrieb, der ja im Kern auch ein elektrischer Antrieb ist, aber eben nicht vollelektrisch. Ein X5 soll hier den Anfang machen. Der kommende SUV könnte aber auch das Comeback für eine andere Technologie sein, die BMW schon einmal beim alten BMW i3 nutzte.

Wie Autocar berichtet, denkt BMW jetzt ebenfalls über „Range Extender“ nach und das nicht nur beim nächsten BMW X5, sondern auch beim nächsten BMW X3 und BMW X7. Dieser Schritt ist aber für die Verbrenner-Welt geplant, also die CLAR-Plattform, nicht für die Neue Klasse. Da bleibt es bei den vollelektrischen Modellen.

Range Extender nutzen das Hybrid-Konzept etwas anders, da unterstützt dann ein Verbrenner das Elektroauto für mehr Reichweite. Theoretisch ist das also schon ein BMW iX5 mit Verbrenner (es kommt aber auch ein eigener BMW iX5 mit der Neuen Klasse). Diese Technologie (RE) ist vor allem bei SUVs in China derzeit sehr beliebt.