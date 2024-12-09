Mobilität

BMW plant ein ganz neues „Erlebnis“ für die Zukunft

Autor-Bild
Von
|
Bmw I3 Konzept Produktion

BMW fokussierte sich in den letzten Jahren sehr stark auf „Fahrdynamik und emotionales Design“ bei den Autos und das wird auch in Zukunft noch ein Teil der Marke bleiben, so Oliver Zipse im Gespräch mit der Automobilwoche. Doch „das digitale Erlebnis (wird) zunehmend zum wesentlichen Kauf­kriterium“ von BMW.

2025 wird BMW die „Neue Klasse“ zeigen, diese führt ein neues Design ein, das die Marke in den kommenden Jahren prägen soll. Doch damit kommt auch „eine völlig neue Generation Software und Bordnetz“ und der Kunde soll „zum User in einer digitalen Welt“ werden. So stellt sich der BMW-Chef das Jahr 2035 der Marke vor.

Bmw Vision Neue Klasse X Innen

Innenraum der „Neuen Klasse“ von BMW

Ein digitaler Fokus und Software im Zentrum der Entwicklung, das ist bei Autos kein neuer Ansatz mehr, diesen hat vor allem Tesla in den letzten Jahren geprägt. Das „SDV“ (Software Defined Vehicle) ist neben dem „BEV“ (Battery Electric Vehicle) ein wichtiger Begriff geworden. Vor allem bei der Entwicklung kommender Autos.

Oliver Zipse verrät jedoch nicht, wie sich BMW dieses digitale Erlebnis in ein paar Jahren genau vorstellt. Aktuell setzt man auf das BMW Operating System beim Infotainmentsystem, mittlerweile aber auch in Kombination mit Android Automotive (jedoch ohne Google-Dienste). Mal schauen, was mit der Neuen Klasse ansteht.

Bmw Ix Logo 2024 Header

BMW will „Pionierrolle“ bei Wasserstoffautos einnehmen

BMW war schon mit dem i3 ein Pionier bei Elektroautos und hat diesen Bereich zwar danach fast in den Sand…

9. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW plant ein ganz neues „Erlebnis“ für die Zukunft
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26 kommt: Hier sind 5 schnelle Tipps
in Anleitungen
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID Golf: Volkswagen hat schlechte Nachrichten
in Mobilität
Volkswagen ist jetzt wieder „das echte Volkswagen“
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Shinobi: Art of Vengeance
in Kommentar
backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in backFlip
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News