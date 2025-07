BMW setzt 2025 weiterhin voll auf Elektroautos

Bei BMW ging es im ersten Quartal etwas bergab, wobei die Gruppe mit 586.149 Einheiten einen (für aktuelle Zeiten) durchaus passablen Einbruch von 1,4 Prozent hinnehmen musste. Vor allem China bereitet BMW weiterhin sehr große Probleme.

Doch außerhalb von China konnte man wachsen und vor allem die elektrischen Modelle sorgen dafür, dass die Marke nicht wirklich einbricht. Im ersten Quartal 2025 waren es 157.495 elektrifizierte Modelle, da sind aber auch Hybride dabei.

Vollelektrische Modelle waren es 109.516, so BMW, dieser Bereich konnte mit 32,4 Prozent am stärksten wachsen. In diesem Jahr will man einen Meilenstein von 1,5 Millionen ausgelieferten Elektroautos feiern (seit dem ersten BMW i3 von 2013).

