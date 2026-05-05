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Google Pixel 11 (Pro): Kein „Face ID“, dafür aber ein anderes Highlight

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Google News
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Google bot einst einen 3D-Scanner für die Gesichtserkennung bei Android an, aber nur bei einer Generation, dieser wurde zügig entfernt und seit dem verlässt man sich auf die Frontkamera – was laut Google übrigens auch sehr sicher sein soll.

Aber nicht so sicher und vor allem gut und zuverlässig wie ein 3D-Sensor, wie wir ihn von Apple bei Face ID kennen. Vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass Google aber wieder an so einem Sensor arbeitet – nur noch nicht für das Pixel 11.

Laut „Mystic Leaks“ seit diese Technik noch nicht ganz fertig, könnte also später oder, falls man sie aus der Hardware streicht, mit dem Pixel 12 kommen. Dafür gibt es laut Quelle ein anderes Feature als Highlight, von dem wir schon gehört haben:

Es nennt sich Pixel Glow und das Mockup zeigt einen kleinen LED-Bereich in der Kameraleiste, der Dinge anzeigen kann, wie eingehende Anrufe oder Nachrichten.

Eine Idee, die vor allem Nothing in den letzten Jahren stark gepusht, mittlerweile aber auch wieder zurückgefahren hat. Ich finde so eine Spielerei auch ganz „nett“, habe sie aber auch bei Nothing nie wirklich genutzt. Was aber auch daran liegt, dass mir ein Always-On-Display für sowas ausreicht, mehr benötige ich nicht.

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4. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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