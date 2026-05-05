Firmware und Updates

Apple plant mit iOS 27 neue Wallet-Funktionen

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Apple wird uns nächsten Monat die erste Beta von iOS 27 zeigen, und war im Rahmen der WWDC 2026, die wir dann (voraussichtlich) im September als finale Version sehen. Ein neues Siri 2.0 und mehr Stabilität, darauf liegt jetzt der Fokus.

Doch Apple plant natürlich noch viele weitere Neuerungen und kleine Details, wie ein besseres Apple Wallet, so Mark Gurman vom Bloomberg. Mit iOS 27 wird man angeblich seine eigenen „Pässe“ erstellen können, was die Quelle so beschreibt:

Um diese Lücke zu schließen, hat Apple laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen ein Tool zur Erstellung von Passes für die iOS 27 Wallet entwickelt. Mit dieser Funktion können Nutzer einen QR-Code verwenden und daraus einen individuellen Pass generieren, so die Personen, die anonym bleiben wollten, da die Pläne noch nicht bekannt gegeben wurden.

Sollte euer Gym also zum Beispiel einen QR-Code anbieten, aber in der App keine Wallet-Option haben, dann könnt ihr diese selbst bei iOS 27 erstellen. Ein eigener Pass kann mit Farben, Bildern und mehr personalisiert werden, so Mark Gurman.

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5. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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