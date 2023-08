Bosch Legacy: Amazon nennt Datum für neue Staffel

Bosch war eine der ersten Serien bei Amazon Prime Video, mittlerweile ist diese Serie aber eingestellt worden und wird als Bosch Legacy bei Freevee, einem neuen und „kostenlosen“ (es gibt Werbung) Streamingdienst von Amazon fortgeführt.

Wir haben die erste Staffel von Bosch Legacy geschaut und so ein richtiges Spin-off ist das eigentlich nicht. Es fühlt sich sehr wie Bosch an, aber es sind eben einige der alten Schauspieler ausgestiegen. Und im Herbst steht die zweite Staffel an.

Passend dazu hat Amazon einen ersten Teaser für die zweite Staffel veröffentlicht und verraten, dass es ab dem 20. Oktober weitergeht. Bosch Legacy ist exklusiv bei Amazon Freevee verfügbar und die dritte Staffel wurde auch schon bestätigt.

Und noch ein Hinweis: Die Serie wird leider nicht auf einen Schlag veröffentlicht, sie erscheint wöchentlich (jeweils zwei Folgen jeden Freitag). Wer also (wie wir) das eher am Stück schauen möchte, der muss leider bis zum 18. November warten.

