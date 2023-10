Bosch Smart Home Dimmer: Intelligente Lichtsteuerung leicht gemacht

Bosch hat aktuell die Verfügbarkeit des neuen Bosch Smart Home Dimmers mit ZigBee 3.0 bekannt gegeben.

Der neue Bosch Smart Home Dimmer ermöglicht die intelligente Steuerung von dimmbaren LEDs im Bereich von 5-120W sowie von Halogen- und Glühlampen im Bereich von 10-200W. Die Bedienung erfolgt über einen manuellen Taster oder per App. Zusätzlich kann das Licht durch vordefinierte Szenarien oder Automatisierungen gesteuert werden. Die Nutzung weiterer kompatibler Geräte durch eine Integration in Apple HomeKit, Amazon und Google Home ist möglich.

Auch eine Sprachsteuerung ist so natürlich umsetzbar, denn der Dimmer kann mit Amazon Alexa, Google Assistant und Siri genutzt werden. Die kompakte Größe von 40,5 × 47 × 22 mm des Dimmers soll eine Installation hinter vorhandenen Schaltern oder in Verteilerdosen ermöglichen. Mit wetterfesten Installationsdosen (IP66) ist er außerdem im Außenbereich einsetzbar. Als Repeater verstärkt er die Signale für andere Smart Home Geräte und erweitert so die Reichweite des Funksignals.

Der Bosch Smart Home Dimmer ist ab sofort in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland erhältlich. Die UVP liegt bei 69,95 €.

