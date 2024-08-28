Bosch Smart Home Wandschalter für platzsparenden Einbau smarter Aktoren

Die Aufrüstung des Wohnraums zum Smart Home kann durch bauliche Gegebenheiten wie eine zu geringe Einbautiefe oder Platzmangel in der Gerätedose erschwert werden. Der neue Bosch Smart Home Wandschalter für intelligente Aktoren bietet hier eine platzsparende Lösung.

Er ist speziell für die Integration der Bosch Smart Home Licht-/Rollladensteuerung II, des Relais und des Dimmers konzipiert. Mit einer um 15 mm reduzierten Bauform kann er bereits ab einer Einbautiefe von 35 mm eingesetzt werden.

Der Wandschalter besteht aus einem Set, das neben dem Schalter auch Rahmen, Rahmenhalter und Wippe enthält. Durch seine kompakte Bauweise und acht Befestigungspunkte ist er flexibel montierbar. Er kann vorhandene Schalter ersetzen oder in kompatible Schalterserien integriert werden. Dies ermöglicht eine Montage hinter der vorhandenen Wippe und dem Rahmen.

Der Bosch Smart Home Wandschalter wird ab nächster Woche in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, erhältlich sein. Bei Bosch Smart Home ist bereits die Produktseite online.

Der Preis beträgt 13,95 Euro für ein Einzelstück und 44,95 Euro für ein 4er-Set. Hervorzuheben ist, dass er mit gängigen Schalterserien kompatibel ist, die vor allem auf dem deutschen Markt verbreitet sind.