Branchen-Insider: Apple wird „ein Game-Changer für Headsets“ sein

Laut Ming-Chi Kuo, einer der besten Quellen rund um Technik und vor alle Apple, könnten wir im Januar mit dem ersten Apple Headset rechnen. Es stand mal für Ende 2022 im Raum, aber die Chipkrise hat wohl für eine Verzögerung gesorgt.

Kuo geht davon aus, dass Apple den Markt als dominanter Player beeinflussen wird, das kommende Headset soll ein „Game-Changer für Headsets“ werden. Den Anfang macht übrigens ein VR-Headset, eine AR-Brille soll ein paar Jahre später folgen.

-->

Die Quelle spricht auch davon, dass es das bisher komplizierteste Apple-Produkt werden könnte und es war mal von Highend-Hardware und über 2.000 Dollar beim Preis die Rede. Das Headset soll u.a. die Leistung eines Apple M2 mitbringen.

In der VR-Industrie wird es kommendes Jahr jedenfalls einen massiven Push geben, denn Meta will voll durchstarten, Sony plant ein neues VR-Headset für die PS5, bei Apple geht es los und dann folgen sicher auch noch viele andere Unternehmen.

Although Apple has repeatedly reiterated its focus on AR, I believe Apple AR/MR supporting video see-thru could also offer an excellent immersive experience. Therefore, the launch of Apple AR/MR will further boost the demand for immersive gaming/multimedia entertainment.