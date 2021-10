Bünting eröffnet Combi City-Markt mit autonomer Einkaufsoption für Late-Night-Shopping

Seit dieser Woche gibt es den neuen Combi City-Markt auf über 500 Quadratmetern in der Emder Innenstadt. Der hat eine Besonderheit.

In Ergänzung zum klassischen Einkaufen ist in den erweiterten Öffnungszeiten auch ein autonomer Einkauf möglich. Mit dem neuen Combi City-Markt öffnet damit im ostfriesischen Emden eine hybride Walk-in-Lösung, die in dieser Größenordnung in Deutschland bisher einmalig sein dürfte.

-->

Neben einem Basissortiment für den Alltag bietet der Markt vor allem innenstadtrelevante Sortimente für Anwohner, Berufstätige, Hotelgäste im Umfeld und Passanten. Das Angebot richtet sich insbesondere auch an Kunden, die sich gerne „bewusst“ und frisch ernähren.

Im Sommer 2020 eröffnete das ostfriesische Handelsunternehmen bereits einen 24/7-Automaten in Oldenburg.

Autonome Einkaufsoption für Late-Night-Shopping

Die Walk-in-Lösung kombiniert dabei zwei Einkaufsmöglichkeiten: Zu den Kernöffnungszeiten wird der Supermarkt klassisch betrieben, ergänzend können die Kunden zu den erweiterten Öffnungszeiten jedoch autonom einkaufen.

Für den Zutritt wird die Bankkarte oder die Bünting Kundenkarte („Moin Card“) als App oder als physische Karte benötigt, der Bezahlvorgang läuft bargeldlos über die Self-Checkout-Kassen.

Im klassischen Betrieb hat der Combi-City-Markt Montag bis Sonnabend in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr und von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr werden die Öffnungszeiten erweitert und den Kunden ergänzend der autonome Zugang und Einkauf im Combi-Markt ermöglicht.

Finde ich persönlich ja eine klasse Sache, die ich gerne nutzen würde. Und eventuell wäre sowas auf lange Sicht auch mal etwas für regelmäßige verkaufsoffene Sonntage?

Kaufland Card für erste Kunden nutzbar Die „Kaufland Card“ ist für erste Kunden in Deutschland ab sofort nutzbar. Zu finden ist sie in der offiziellen Kaufland-App. Ich shoppe regelmäßig bei Kaufland und nutze dementsprechend auch hin und wieder die Kaufland-App. Nun wird in dieser App ersten…13. Oktober 2021 JETZT LESEN →

-->