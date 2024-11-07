bunq EasySavings mit Zinsanpassung

Fintech

Das europäische Finanzunternehmen bunq startet ab sofort eine Zinsanpassung. Das betrifft die persönlichen Sparkonten „EasySavings“, die eine Art von Tagesgeld sind.

Bunq hat eine Anpassung des Zinssatzes für EasySavings Privatkonten angekündigt. Ab dem 07.11.2024 wird der reguläre Zinssatz von 2,16 % auf 2,01 % p. a. gesenkt. Trotz der Senkung des Basiszinssatzes bleiben der Bonuszinssatz und der Zinssatz für Neukunden unverändert bei durchaus attraktiven 3,36 % p. a.

Für Geschäftskonten gibt es keine Änderungen, der Zinssatz bleibt stabil. Diese Anpassungen betreffen somit ausschließlich die bestehenden privaten EasySavings-Konten, während für die anderen Kundengruppen weiterhin die bisherigen Konditionen gelten.

Die Einlagen auf dem bunq Konto sind nach der Überprüfung der Identität des jeweiligen Users automatisch bis zu 100.000 Euro durch das niederländische Einlagensicherungssystem (DGS) geschützt.

Zum bunq „Tagesgeld“ →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

