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Das neue God of War soll in Anfang 2027 kommen

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Sony überraschte bei der Ankündigung des neuen God of War: Laufey damit, dass es kein Datum gab, man verzichtete sogar auf ein Jahr. Aber keine Sorge, so Jason Schreier, das wird nicht wie bei Intergalactic sein und erst Jahre später kommen.

2026 steht es nicht mehr an, aber laut der Bloomberg-Quelle auch nicht 2028, es dürfte demnach ein Spiel für 2027 sein. Laut Alir kommt es sogar in Q1 2027 für die PS5 auf den Markt (und Intergalactic soll dann gegen Ende des Jahres kommen).

Dafür spricht, dass Sony erstaunlich viel zum neuen God of War zeigte, so viel, dass ich erst dachte, dass es noch 2026 erscheint. Ich vermute aber, dass es einst für 2026 geplant war, Sony hat seinen Plan aber auch an GTA 6 angepasst und geht dem Spiel aus dem Weg. Das Datum fehlte sicher, damit Wolverine im Fokus steht.

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