BYD Seal: Der „Tesla Model 3-Killer“ kommt bisher sehr gut an

BYD hat uns im April den Seal als Konkurrenz für das Tesla Model 3 gezeigt und vor ein paar Wochen gab es den Innenraum zu sehen. Dann folgte der cw-Wert und in China hat man jetzt den Vorverkauf gestartet – und auch erste Medien eingeladen.

BYD Seal kommt bisher sehr gut an

Über 20.000 Einheiten wurden in den ersten Stunden vorbestellt, wir sprechen über 30.000 bis 40.000 Euro. Das ist die Preisspanne, ganz grob umgerechnet, aber die darf man auch nicht zwingend als Anhaltspunkt für mögliche Euro-Preise nehmen.

BYD, was übrigens für Build Your Dreams steht, ist kein unbekannter Hersteller in China, letztes Jahr hat man über 700.000 Autos verkauft. Laut eigenen Angaben war man aber dennoch von dieser hohen Nachfrage nach dem Seal überrascht.

BYD Seal mit über 700 km Reichweite

Der BYD Seal ist eine Elektro-Limousine, die als günstigere Alternative zum Tesla Model 3 platziert wird und eine Elektro-Plattform mit 800-Volt-Technologie nutzt. Bis zu 700 km Reichweite sind möglich, aber China-Angaben sind unrealistisch.

Die Basisversion besitzt 150 kW mit einem Elektromotor hinten, die Version für die Langstrecke kommt auf 230 kW, es bleibt aber bei einem Elektromotor. Das Top-Modell kommt auf 380 kW und ist natürlich mit zwei Elektromotoren ausgestattet.

Gefällt mir weiterhin ganz gut und ich gehe davon aus, dass wir den BYD Seal in ein paar Monaten/Jahren auch in Deutschland sehen werden. BYD greift schon in den ersten europäischen Ländern an, daher ist das hier sicher nur eine Frage der Zeit.

PS: Am Ende des Beitrags habe ich euch noch ein neues Video eingebunden, das den BYD im kurzen Überblick zeigt. Es ist im Hochformat aufgenommen, eignet sich also gut für das Handy. Erste Eindrücke von Testfahrten dürften bald folgen.

PPS: Die offizielle Produktseite in China ist jetzt übrigens online.

Und hier noch ein weiterer Blick auf die Frontseite des Elektroautos:

Und hier noch ein Blick in den Innenraum des Elektroautos:

Video: BYD Rundumgang

Video: BYD Seal Design

