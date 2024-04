C24 Bank räumt weitere Auszeichnungen ab

Die C24 Bank wurde in zwei Studien für ihren herausragenden Service ausgezeichnet: In der Studie „Bester Service 2024“ des F.A.Z.-Instituts erhält sie den Branchensieg in der Kategorie „Neo-Banken“, in der Studie „Höchste Kundenzufriedenheit 2024“ von Focus Money das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit“.

Die Auszeichnungen basieren auf „Online-Quellen und Kundenmeinungen“, die verschiedene Aspekte wie Produkt- und Servicequalität sowie Weiterempfehlung und Kundenzufriedenheit bewerten.

Ebenfalls gut zu wissen: Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur zehn Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden.

C24 bietet den Kunden eine Reihe von Features, darunter die Möglichkeit, weltweit ohne Fremdwährungsgebühren zu bezahlen. Smart-Konto-Kunden profitieren von vier kostenlosen Bargeldabhebungen in Euro und Fremdwährung sowie von kostenlosen Echtzeit-Überweisungen. Diese Vorteile stehen im Gegensatz zu den zunehmend eingeschränkten Leistungen und steigenden Gebühren vieler anderer Banken.

C24 Gratis-Girokonto mit Tagesgeldpocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeldpocket dazu, auf dem aktuell 2,5 % Zinsen p. a. gezahlt werden.

Ich nutze C24 selbst äußerst zufrieden, wie bereits mehrfach angemerkt. Vor allem, seit das Konto deutlich verbessert wurde. Aus diesem Grund werde ich die Entwicklung rund um die C24 Bank weiterhin verfolgen und natürlich darüber berichten.

Zum kostenlosen C24 Konto →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

