ChatGPT: OpenAI plant ein soziales Netzwerk

ChatGPT ist einer der bekanntesten und beliebtesten KI-Dienste derzeit und hat OpenAI weltweit berühmt gemacht. Laut The Verge arbeitet man jetzt an einem neuen Projekt, welches über einen Chatbot hinausgeht, ein soziales Netzwerk.

Die sozialen Netzwerke dieser Welt haben in den letzten Monaten eigene Chatbots und KI-Funktionen in ihre Apps eingebaut und ChatGPT weitestgehend ignoriert, so könnte Sam Altman mit einem eigenen Projekt in diesen lukrativen Markt einsteigen.

OpenAI: Fokus auf KI-Bilder von ChatGPT

Mit einem sozialen Netzwerk, welches OpenAI selbst gehört, könnte man auch die Daten der Nutzer besser analysieren und die KI-Modelle trainieren. Die Entwicklung von diesem Projekt soll sich laut Quelle allerdings noch ganz am Anfang befinden.

Die erste Idee des sozialen Netzwerks sieht vor, dass ChatGPT und vor allem die Bildgenerierung im Fokus steht. Gut möglich, dass man also ein KI-Meme-Bilder-Netzwerk möchte. OpenAI wollte sich bisher allerdings nicht offiziell dazu äußern.

