Commerzbank: Zwei beliebte Konten jetzt ohne Filialbesuch eröffnen

Die Commerzbank hat ihr Produktportfolio erweitert und bietet nun die Möglichkeit, das StartKonto für Minderjährige sowie das Gemeinschaftskonto online zu eröffnen.

Erstmals können Eltern und Erziehungsberechtigte das kostenlose StartKonto mit „Young Visa“-Karte für Minderjährige direkt online beantragen. Dies stellt eine wesentliche Erleichterung dar, da die Kontoeröffnung bisher nur in der Filiale möglich war.

Das neue Commerzbank-Gemeinschaftskonto bietet inzwischen ebenfalls die Möglichkeit der Online-Eröffnung und ist speziell für Personen konzipiert, die ihre Finanzen gemeinsam verwalten möchten.

Mit diesen Neuerungen möchte die Bank ihren Kunden nach eigenen Angaben mehr Flexibilität und Komfort bieten, indem sie den Kontoeröffnungsprozess einfacher und zeitsparender gestaltet. Für mich ist eine Online-Eröffnung heutzutage eine Selbstverständlichkeit.

