Concord: Der vielleicht größte PlayStation-Flop bisher

Sony wollte vor ein paar Jahren viele neue Service-Spiele ins Leben rufen und kündigte eine echte Offensive an. Doch diese funktioniert bisher nicht wirklich gut und Concord ist das beste Paradebeispiel dafür.

Nur wenige Tage nach dem Start auf der PlayStation und dem PC wird das Spiel (ab dem 6. September) schon wieder eingestellt. Käufer bekommen ihr Geld zurück und Concord hat in dieser Form keine Zukunft.

Sony sucht einen „neuen Weg“ für Concord laut Blogeintrag, aber ich gehe nach den letzten Entwicklungen davon aus, dass Sony die Strategie wieder anpasst und sich auf die alten Stärken (Singleplayer) der PlayStation fokussiert. Das hoffe ich jedenfalls, denn darin sind die PlayStation Studios gut.