congstar: Die neuen Allnet-Flat-Tarife starten – mehr Datenvolumen und 5G

Ab heute bietet congstar neue Allnet Flat Tarife mit mehr Datenvolumen und inklusive 5G-Zugang mit bis zu 50 Mbit/s an.

Wer schneller surfen möchte, kann für 3 Euro im Monat die 5G Speed Option mit bis zu 100 Mbit/s buchen. Interessant ist die congstar Allnet Flat M, die bei Online-Buchung jetzt 50 statt 35 GB Datenvolumen enthält. Außerdem gibt es bis zum 27. Mai einen vergünstigten Tarif für 22 statt 24 Euro im Monat.

Neben den Tarifverbesserungen wird auch der Treuebonus „GB+“ angepasst. Kunden der Allnet Flat L erhalten künftig 10 GB statt bisher 5 GB zusätzliches Datenvolumen pro Vertragsjahr. Damit werden langjährige congstar-Kunden noch stärker belohnt. Wer innerhalb der neuen Tarife wechselt, behält seinen Treuebonus und kann ihn weiter nutzen.

Bestandskunden haben die Möglichkeit, unkompliziert in die neuen Tarife zu wechseln – entweder über die congstar App oder die Servicehotline.

congstar Allnet Flat XS

10 GB Datenvolumen pro Monat

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Surfen im 5G-Netz mit max. 50 Mbit/s

Preis: 14 Euro pro Monat

5G Speed Option mit max. 100 Mbit/s für zusätzlich 3 Euro pro Monat

Mit „GB+“ pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 1 GB

congstar Allnet Flat S

25 GB Datenvolumen pro Monat

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Surfen im 5G-Netz mit max. 50 Mbit/s

Preis: 19 Euro pro Monat

5G Speed Option mit max. 100 Mbit/s für zusätzlich 3 Euro pro Monat

Mit „GB+“ pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 2 GB

congstar Allnet Flat M

50 GB Datenvolumen pro Monat

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Surfen im 5G-Netz mit max. 50 Mbit/s

Aktionspreis bis zum 27. Mai 2025: 22 (statt 24) Euro pro Monat

5G Speed Option mit max. 100 Mbit/s für zusätzlich 3 Euro pro Monat

Mit „GB+“ pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

congstar Allnet Flat L

100 GB Datenvolumen pro Monat

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Surfen im 5G-Netz mit max. 50 Mbit/s

Preis: 29 Euro pro Monat

5G Speed Option mit max. 100 Mbit/s für zusätzlich 3 Euro pro Monat

Mit „GB+“ pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 10 GB

Ab dem heutigen 25. Februar 2025 sind die neuen congstar Allnet Flat Tarife auch im Handel erhältlich. Die Tarife reichen von der Allnet Flat XS mit 10 GB für 14 Euro bis zur Allnet Flat L mit 50 GB für 29 Euro im Monat. Alle Tarife beinhalten automatisch 5G mit bis zu 50 Mbit/s sowie den Treuebonus „GB+“, der zusätzliches Datenvolumen pro Vertragsjahr bietet.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

