congstar Homespot jetzt mit kostenfreier Standortänderung

Ab sofort können Nutzer des Homespot-Tarifs von congstar den Surfbereich flexibel und ohne zusätzliche Kosten ändern.

Diese Neuerung gilt für alle Kunden, unabhängig davon, ob sie einen Tarif mit Laufzeit oder die flexible Variante gewählt haben. Damit ist der Internetzugang auch an einem anderen Standort als dem ursprünglich gewählten nutzbar, etwa während eines Aufenthalts in einer Ferienunterkunft oder im Gartenhaus. Die Möglichkeit zur Standortänderung war bislang nicht kostenfrei verfügbar.

Zusätzlich sind die Datenvolumina in den beiden größeren Tarifstufen weiterhin erhöht. Beim Homespot M steigt das enthaltene Volumen demnach von 125 GB auf 150 GB und beim Homespot L von 250 GB auf 300 GB, ohne dass sich der Preis verändert. Die monatlichen Kosten bleiben somit bei 30 Euro für den Tarif M und bei 40 Euro für den Tarif L. Der kleinste Tarif, Homespot S, bleibt mit 50 GB für 20 Euro im Monat unverändert.

Alle Tarife nutzen standardmäßig das LTE-Netz der Telekom mit maximal 50 Mbit/s. Durch die flexible Zubuchung einer 5G Speed Option können Kunden ihre Tarife aufwerten.

