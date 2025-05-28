Tarife

congstar Homespot jetzt mit kostenfreier Standortänderung

Autor-Bild
Von
|
Congstar

Ab sofort können Nutzer des Homespot-Tarifs von congstar den Surfbereich flexibel und ohne zusätzliche Kosten ändern.

Diese Neuerung gilt für alle Kunden, unabhängig davon, ob sie einen Tarif mit Laufzeit oder die flexible Variante gewählt haben. Damit ist der Internetzugang auch an einem anderen Standort als dem ursprünglich gewählten nutzbar, etwa während eines Aufenthalts in einer Ferienunterkunft oder im Gartenhaus. Die Möglichkeit zur Standortänderung war bislang nicht kostenfrei verfügbar.

Zusätzlich sind die Datenvolumina in den beiden größeren Tarifstufen weiterhin erhöht. Beim Homespot M steigt das enthaltene Volumen demnach von 125 GB auf 150 GB und beim Homespot L von 250 GB auf 300 GB, ohne dass sich der Preis verändert. Die monatlichen Kosten bleiben somit bei 30 Euro für den Tarif M und bei 40 Euro für den Tarif L. Der kleinste Tarif, Homespot S, bleibt mit 50 GB für 20 Euro im Monat unverändert.

Alle Tarife nutzen standardmäßig das LTE-Netz der Telekom mit maximal 50 Mbit/s. Durch die flexible Zubuchung einer 5G Speed Option können Kunden ihre Tarife aufwerten.

Zu den Congstar Homespot-Tarifen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / congstar Homespot jetzt mit kostenfreier Standortänderung
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität