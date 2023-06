Congstar startet im Juni mit 5G im Telekom-Netz

Congstar wird noch im Juni offiziell eine Option für 5G bekommen, denn passend zur neuen Sommer-Aktion, die kommende Woche startet, wird man auch 5G als Option im Telekom-Netz buchen können. Buchen? Richtig, denn 5G kostet Geld.

Congstar bringt 5G für die Allnet Flat-Tarife

5G wird als zusätzliche Option für die Allnet Flat-Tarife bei Congstar kommen und kann auch bei Congstar X gebucht werden. Und was kostet 5G? Dafür werden 5 Euro pro Monat fällig. Allerdings bleibt es dann auch hier bei maximal 50 Mbit/s.

Am Ende bekommt man also die gleiche Geschwindigkeit, nur eben im 5G- statt LTE-Netz. Klingt für mich mit Blick auf die Erfahrungen, die ich bisher so mit 5G gesammelt habe, nicht attraktiv. Vor allem, wenn die Geschwindigkeit gleich ist.

Das LTE-Netz der Telekom ist jetzt auch nicht schlecht und ausgelastet, daher weiß ich nicht, ob die Kunden wirklich 5 Euro für 5G ausgeben. 5G ist allgemein nicht das große Upgrade, was sich viele Hersteller und Netzbetreiber erhofft haben, daher ist das bei vielen Tarifen kein Upgrade. Ich würde jedenfalls nicht extra dafür zahlen.

Warten wir aber mal ab, wie sich das bei Congstar entwickelt. Es würde mich nicht wundern, wenn 5G nach einem Jahr plötzlich kostenlos in den Tarifen enthalten ist.

