congstar startet Kennenlern-Tarif für 1 Euro
Der Mobilfunkanbieter congstar bietet ab sofort einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.
Der Tarif hat eine Laufzeit von einem Monat und beinhaltet 50 GB Datenvolumen, 5G-Geschwindigkeit mit bis zu 100 Mbit/s sowie eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Die Aktivierung erfolgt schnell über eine eSIM und der Vertrag endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Nach Ablauf der Testphase können die Nutzer auf Wunsch in einen regulären congstar Tarif wechseln, zum Beispiel in die Allnet Flat M mit 50 GB für 22 Euro im Monat. Die Rufnummernmitnahme ist erst nach Ablauf des Testmonats möglich, um eine schnelle Nutzung zu gewährleisten.
Der Kennenlern-Tarif ist pro Kunde nur einmal buchbar und kann nicht verlängert werden. Voraussetzung für die Nutzung von 5G ist ein kompatibles Endgerät sowie die Netzverfügbarkeit am jeweiligen Standort.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
hm kann man das ganze iwie dauerhaft kostenlos bekommen? sprich mit mehren E-Mail Adressen?
Frage für Nonbinär:in
Tztztz…und das hat nicht mit Nonbinär:in zu tun.
Übrigens,.. es muss ein Ident gemacht werden, inkl. Bankverbindung.
Mailadresse reicht nicht aus.
gut zu wissen. danke
Und dafür wird dann für die allermeisten Kunden eine Plastik-Sim hergestellt und nach einem Monat weggeworfen…
Im Artikel steht, das eine (temporäre) E-Sim für den einen Monat generiert wird.
Tatsächlich kann man im Bestellprozess auch eine Plastik-SIM auswählen.
Ich würde das mal als Einstiegsangebot und vor allem Umgehungsmöglichkeit für den 35 Euro Anschlusspreis bei den regulären Tarifen deuten…
Ich bin ziemlich sicher, wenn man kurz vor dem automatischen Ende dieses Testtarifs Kontakt mit Congstar aufnimmt, wird man sicherlich ohne irgend einen Anschlusspreis in den regulären Tarif überführt werden können…
Coole Sache und vor allem auf 1 Monat gesehen. So kann man das Netz ausgiebig testen.