congstar startet Kennenlern-Tarif für 1 Euro

Der Mobilfunkanbieter congstar bietet ab sofort einen Kennenlern-Tarif für einmalig 1 Euro an. Mit diesem Tarif können Interessenten congstar unverbindlich testen, ohne sich langfristig zu binden.

Der Tarif hat eine Laufzeit von einem Monat und beinhaltet 50 GB Datenvolumen, 5G-Geschwindigkeit mit bis zu 100 Mbit/s sowie eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Die Aktivierung erfolgt schnell über eine eSIM und der Vertrag endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Nach Ablauf der Testphase können die Nutzer auf Wunsch in einen regulären congstar Tarif wechseln, zum Beispiel in die Allnet Flat M mit 50 GB für 22 Euro im Monat. Die Rufnummernmitnahme ist erst nach Ablauf des Testmonats möglich, um eine schnelle Nutzung zu gewährleisten.

Der Kennenlern-Tarif ist pro Kunde nur einmal buchbar und kann nicht verlängert werden. Voraussetzung für die Nutzung von 5G ist ein kompatibles Endgerät sowie die Netzverfügbarkeit am jeweiligen Standort.

